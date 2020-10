Na internetovém serveru youtube spustili MuzTV, jedinou muzikálovou televizi u nás. Dosud program se zajímavostmi ze zákulisí souboru, nejrůznějšími workshopy, rozhovory a samozřejmě písněmi přinášeli každý den. Tento týden už ale začali opět zkoušet, a tak vysílání omezí na čtyři pořady v týdnu.

Nápad se zrodil v hlavě šéfa muzikálu Lumíra Olšovského, a jeho kolegové se myšlenky nadšeně ujali. Natočili si vlastní znělku a společně vymysleli pestrý a nápaditý program. „Pro některé z nás je to jediná záchrana, jak se z toho nezbláznit, protože představení nám chybí, chybí nám hraní, chybí nám zpívání,“ vysvětluje členka souboru Charlotte Režná důvody, které herce k natáčení muzikálové televize přivedly.

Diváci se tak dozvědí i to, čemu se členové souboru věnují, když zrovna nejsou v divadle. Každý si připravil svůj pořad, podle toho, co mu je vedle zpívání a hraní nejbližší. „Čerpali jsme z předností, které máme kromě zpěvu, tance a herectví. Co kdo umí, o co se zajímá, co bychom divákům a fanouškům mohli ukázat, když máme zákaz našeho řemesla. Rubriky vyplynuly automaticky z toho, kdo je na co šikovný, ale v divadle to nepoužíváme,“ popisuje dále herečka. Mezi pravidelné rubriky tak patří cvičení, tvoření či vaření.

Zajímavým zpestřením je rubrika Za oponou, která přináší jedinečnou příležitost nahlédnou tam, kam se divák běžně nepodívá. Postupně představí profese, které mají v divadle nezastupitelnou roli a bez nichž by se prostě hrát nemohlo.

„Chceme vytrvat minimálně tak dlouho, dokud nás bude někdo omezovat. Dáváme tomu čas, který bychom věnovali zkoušení a hraní. Jakmile se vrátíme do normálního pracovního procesu, pak bychom v tom chtěli setrvat, i když nebude možné dělat vysílání v takovém rozsahu jako teď,“ dodává Režná.

To se projeví už tento týden, kdy po zahájení zkoušek na My Fair Lady a Billyho Elliota bude MuzTV vysílat jen v pondělí, středu, pátek a neděli od 19.15 hodin. V sobotu v 11 hodin pak budou vycházet podcasty s Dušanem Krausem.

Televizi MuzTV plzeňského souboru najdete zde.