Významného malíře sakrálních témat Jana Knapa navštívili organizátoři z domažlické Galerie bratří Špillarů nejdříve v ateliéru. Jako před každou výstavou, domlouvalo se, vybíralo. Výstava jeho obrazů v Domažlicích bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 15. června od 17 hodin.

Před výstavou v Galerii bratří Špillarů u malíře Jana Knapa v ateliéru. | Foto: Muzeum Chodska/Galerie bratří Špillarů

Malířova tvorba vdechne svou atmosféru Galerii bratří Špillarů při Muzeu Chodska jen nedlouho poté, co Jan Knap vystavoval v Muzeu církevního umění, které je součástí Západočeského muzea v Plzni. Zde k souboru autorových obrazů kurátor výstavy uvedl: „Jeho tématem posledních desetiletí je Svatá rodina. Našel svůj výraz v klidné a prozářené harmonii. Postavy lidí, andělů a zvířat o sobě vědí, pracují na společné věci, neplýtvají gesty. Jsou spolu.“ Klid a duchovní vyrovnanost by měly prostupovat také domažlickou výstavou.

Uznávaný malíř, kreslíř, ilustrátor a grafik se narodil 8. července roku 1949 v Chrudimi. Jeho životní pouť je pozoruhodná obdobně jako umělcovo výtvarné dílo. Začal studovat Stavební fakultu ČVUT v Praze, ale v roce 1969 odešel do Brazílie a odtud záhy do Německa. Tam se stal studentem Staatliche Kunstakademie v Düsseldorfu. V New Yorku, kde prožil celé desetiletí 1972 až 1982, spoluzakládal skupinu Normal. Ze Spojených států se vydal do Říma studovat teologii, žil v Kolíně nad Rýnem i Modeně. Konečně roku 1992 opět zakotvil v Čechách a domovem se mu stalo město Planá na Tachovsku.

Neméně obdivuhodný je výčet jeho samostatných výstav. Své umění představil v Německu, Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, Rakousku, USA, Francii či v San Marinu. V Praze vystavoval na Staroměstské radnici i v Galerii Václava Špály, v Plzeňském kraji nejen v Západočeském muzeu, ale také doma v Plané nebo v Galerii Klatovy/Klenová. V domažlické Galerii bratří Špillarů můžeme poznávat obrazy Jana Knapa až do 1. října.