Optimisty po startu podzimního předprodeje mohli být pořadatelé dvou velkých metalových festivalů. „O vstupenky je zatím obrovský zájem, a to i ze zahraničí, kde stále roste. To nás těší a věříme, že to vydrží,“ uvedl tehdy Jiří Daron z pořádajícího Pragokoncertu. Největší přehlídka tohoto žánru na západě Čech při svém 12. ročníku nabídne na začátku června v lochotínském Amfiteátru jako hlavní hvězdy oblíbené powermetalisty Powerwolf, deathmetalové Arch Enemy, z Polska přijede blackmetalový Behemoth.