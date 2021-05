"V Plzni máte žluté tramvaje,“ vysvětlil režisér Jan Svěrák jeden z důvodů, proč bylo město piva vybráno mezi místa, kde se natáčí film Betlémské světlo. Ve snímku bude k vidění řada známých herců. Kromě režisérova otce Zdeňka v hlavní roli spisovatele Šejnohy se tam objeví Daniela Kolářová jako jeho manželka, Vojtěch Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský, Jitka Čvančarová, Miroslav Táborský, Jan Budař či Ondřej Vetchý.

Jan Svěrák komedii Betlémské světlo nejen režíruje, ale napsal k ní i scénář, a to podle povídek svého otce. „Když tatínek začal vydávat knížky svých povídek, tak jsem si některé oblíbil a bylo mi líto, že jsou to krátké příběhy, že to není na celovečerní film. Pak jsem dostal nápad, že je spojím jeho postavou jako stárnoucího spisovatele, kterému už to třeba tolik nepálí, ale nechce přestat psát. Že budu vyprávět několik povídek s jeho životním příběhem. A to už začalo fungovat. Sleduji více postav, více příběhů, a ještě jeho příběh k tomu,“ popsal Svěrák, který prožil se svým štábem v Plzni sice jen jeden den, ale velice náročný.

Nejprve se točilo v borské věznici, kterou úspěšný režisér přirovnal ke katedrále. Líbí se mu její netradiční centrální část s paprskovitými chodbami. „Dostat se tam je složité a pak je člověk rád, že se dostane ven,“ smál se po skončení natáčení. „Bylo tam cca sedmdesát členů štábu a bylo to určitě logisticky složité pro vězeňskou službu, ale vše šlapalo jako hodinky. Byli hrozně milí. Člověk má z těchto míst respekt, je to jako točit v krematoriu. Je to nepatřičné. Tam nemáte co dělat, energie je tam zvláštní, ale když se to do filmu dostane a má to smysl, tak ať to je vězení, které je obrazově zajímavé,“ vysvětlil režisér, proč zvolil právě plzeňský „hotel Hvězda“.

ZAPOJÍ SE TŘETÍ SVĚRÁK

Filmaři poté přejeli na novou scénu Divadla J. K. Tyla, kde tamní restauraci přeměnili na galerii ve Varšavě plnou aktů. Svěrákovi se líbila nejen moderní architektura budovy, kterou by v Praze marně hledal a která se do filmu mimořádně hodí, ale přivedl ho tam i fakt, že v Plzni stejně jako ve Varšavě jezdí žluté tramvaje. Na rozdíl od korzujících Plzeňanů, kteří se zájmem sledovali filmařskou techniku i „polské“ policisty před divadlem, mu dělalo starost svítící slunce. „Potřebuji, aby zapadlo,“ vysvětlil a při čekání dodal, že na filmu, který se bude točit od března do května zejména v Praze a okolí, spolupracují nejen Jan a Zdeněk Svěrákovi, ale i Janův syn František. „Náš Franta vystudoval střih a já jsem ho už používal u Tří bratrů, kde stříhal klipy a trailery. Tím, že to je můj syn, tak má takovou pokoru, že mě poslouchá a přitom já mohu jeho mladistvou inspiraci a talent vysát. Takže se vlastně opakuje to, co jsem zažil s tátou,“ řekl Deníku režisér. Dodal, že ho příliš netěší, že jeho otec ho coby režiséra až moc poslouchá a spoléhá na něj. „Líbilo se mi víc, když se se mnou hádal. Když já jsem říkal „tady to zkrátíme“ a on „ne, tady se lidi budou smát“. To, že máte někoho, kdo ví víc než vy, to je hrozně příjemné, máte se o koho opřít,“ konstatoval Svěrák.

JE RÁD, ŽE MÁ PRÁCI

Natáčení v divadle se zúčastnil i Vojtěch Kotek. „Hraji postavu, kterou píše pan autor Šejnoha, jehož hraje Zdeněk Svěrák. Jsem jedna z postav, které se mu vymykají z rukou, povídají si s ním. Dokonce se mi podaří, že se z jedné role stane dvojrole,“ uvedl oblíbený český herec, jenž potvrdil, že si natáčení s lidmi, kteří mu jsou velmi blízcí, hodně užívá. „Jsem nadšený, že zase pracuji a že tady mohu být. Ono je to tak, že člověk nemá buď nic, nebo toho má strašně moc. Já do toho točím Marii Terezii a zkouším Wericha, takže práce je dost. A jsem za to strašně vděčný. Je štěstí, že mi chodí samé hezké nabídky,“ řekl Deníku Kotek před odchodem na plac.

Stejně jako ostatní herci nemusel v podvečer pospíchat do divadla, což je pro režiséra velká výhoda, není tak limitován časem. Plusem v současné době je i to, že není problém si pronajmout například restauraci na natáčení, neboť jsou zavřené. „Nevýhoda dnešní doby ale je, že třeba táta rok nehrál divadlo a nebyl rozehraný. Přece jen je to starší pán a rok seděl doma. Ale trvalo to týden a už je zpátky ve formě,“ uzavřel Jan Svěrák.