Počátky projektu IOGI sahají do roku 2019. „V návaznosti na svůj pracovní pobyt v Tokiu v rámci meziuniverzitní spolupráce Sutnarky a Musashino Art University jsem požádal básníka Jeana-Gasparda Páleníčka o sepsání scénářů zachycujících výjevy každodenního Japonska, které by byly co nejvzdálenější běžným, ustáleným představám o zemi vycházejícího slunce, jakými jsou například gejši, roboti či otaku,“ přibližuje zrod projektu komiksový kreslíř Václav Šlajch. Na základě scénářů Šlajchovi studenti v rámci své ateliérové práce vytvořili sérii komiksových příběhů. Měli prokázat výtvarnou zručnost a schopnost vyprávět příběh, ale i získat zkušenost mezinárodní spolupráce. Díky originální pedagogické koncepci byli také nuceni opustit předsudky o vzdálené zemi, probádat zeměpisné, historické a společenské parametry zachycovaných míst a důkladně procvičit svou citlivost, imaginaci i pozorovací schopnosti, a dosáhnout tak co největší míry pravdivosti.

Ukázka z publikace.Zdroj: Matěj JurkáčekPřes dvacet českých, slovenských a ruských studentů plzeňské Sutnarky se tak podílelo na vytvoření komiksových příběhů výrazně odlišných výtvarných stylů, vymykajících se západním stereotypům o Japonsku. Popisují život obyčejných lidí, žijících převážně v typické japonské rezidenční čtvrti Suginami, kolem vlakové stanice Iogi na okraji Tokia: jejich touhy, každodenní starosti, způsob, jakým vnímají malé radosti (plynoucí z rodinné soudržnosti, osobních zájmů, přírody…) a tragické události (rozvod, nemoc dítěte…) i některé jejich předsudky o Evropě.

Komiksy vydala Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara knižně v japonštině na začátku roku 2021. Design bezmála stoosmdesátistránkové publikace je dílem grafických designérů Rostislava Vaňka, Kristiny Fišerové a Michala Kopeckého. Kniha je opatřena doslovem historika komiksu a badatele při Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Pavla Kořínka. V přípravě jsou další tři jazykové mutace: česká, anglická a francouzská.

Během roku 2021 byl projekt IOGI představen na dvou výstavách v Tokiu a také ve městě Susaki. V roce 2022 bude putovat po dalších třech místech v Japonsku – s ostatními vyznamenanými díly bude kniha od ledna do března vystavena v galerii tokijské Knihovny mangy a subkultur Jošihira Jonezawy a v kjótském Muzeu mangy. V dubnu jí pak bude věnovaná velká samostatná výstava v galerii Niké tokijské univerzity Joshibi University of Art and Design. Následovat mají uvedení projektu na výstavách v České republice a v dalších zemích.