Po vítězství v kategorii sólového zpěvu v okresním a krajském kole přidal i vítězství v kole celostátním a zvláštní cenu za interpretaci písně Ó, Monte Cristo od Karla Svobody. Jak dlouho se zpěvu věnuje a kde nejraději zpívá, se dozvíte v rozhovoru.

Jaká byla vaše cesta k vítězství ve zmíněné soutěži?

Původně se mi na soutěž příliš nechtělo, trochu jsem z toho vyrostl, ale jako malý kluk jsem samozřejmě rád soutěžil.

Nyní jsem soutěžil v sólovém zpěvu. Podmínkou bylo, aby tam byla jedna lidová píseň, píseň z baroka, z klasicismu a pak jedna z 21. století.

Ale, že vyhraji i celostátní kolo, jsem opravdu nečekal.

Chtěl bych poděkovat za výbornou přípravu a péči Ludmile Aschenbrennerové a za skvělý klavírní doprovod ve všech kolech Vítu Aschenbrennerovi.

Kdy jste začal zpěv studovat?

Na zpěv jsem začal chodit ve Staňkově, kde ho studuji do dneška. Po celou základní školu, od mých šesti nebo sedmi let, mě učila zpěv a hru na klavír Adriana Christovová.

Od malička jsem chtěl zpívat, k hudbě mě to táhlo. Na klavír jsem hrál poměrně dlouho. Mám jej vystudovaný také ve staňkovské základní umělecké škole.

Myslím, že jsem začal zpěvem a až rok nato s klavírem. Rodiče mi tenkrát říkali, že klavír je větší investice a domnívali se, že u hraní nevydržím. Nabídli mi, že mě prozatím přihlásí na klávesy. Řekl jsem jim, že v žádném případě. Odmítal jsem klávesy už od malička. Ten nástroj pro mě nemá duši.

Od dětství se mi líbí zpěv Daniela Hůlky. Mám rád muzikál Dracula.

Freddie Mercury, Elton John, Ray Charles, jsou moji oblíbení zpěváci.

Jaké jsou vaše další plány?

Za čtrnáct dní mě čeká maturita a potom přijímací zkoušky na pedagogickou fakultu, hlásím se na hudební výchovu, kulturu a historii. Budu muset zase oprášit klasickou hru na klavír, nehrát jen ten jazz a pop, který mě baví nejvíc. A když mě políbí múza, snažím se hudbu i skládat.

Působíte i v kapele, přiblížíte ji čtenářům?

Kapela se jmenuje Hrajem!? a dala se dohromady díky Milanu Khasovi. Původně mělo jít jen o takové hraní pro zábavu. Nakonec vznikla výborná parta. V Hrajem!? zpívá Petra Šizlingová, já, Milan Khas hraje na kytaru a občas zpívá, bubenice je Aneta Uhlířová, Milan Kazecký hraje na klávesy a skládá písničky. Na housle hraje Jan Benedikt a na basovou kytaru Jakub Truneček.

Zpíváte každý den?

Denně zpívám doma asi dvě hodiny, ale takovou všehochuť. Prozpěvuji si stále. Zpívám i ve sprše, to je perfektní. V koupelně a na schodech v chodbě je dobrá akustika. Máme nad schody klenuté okno, tam se zvuk krásně odráží.

Kde vás mohou fanoušci v nejbližší době slyšet?

S kapelou hrajeme i na soukromých akcích, pro veřejnost je nejbližším termínem asi červnová Náplavka v Plzni. Jako sólista v blízké době zazpívám v Plzni v katedrále a nebo v Klatovech na barokní noci. Nemám volný víkend do konce července.

Jezdím zpívat do Německa s Vítem Aschenbrennerem. Mívám tam koncerty v kostelech. Koncerty v Německu nebo mše jako takové, jsou docela jiné než v Čechách. Farář v Německu poděkuje, všichni se zvednou a tleskají. A to je přesně to, co mě nabíjí.

Jak moc je důležité mít osvojenou techniku zpěvu?

Technika zpěvu je důležitá, protože právě díky ní člověk zjistí, kam až může, jaké má své limity. Může je pokořovat a díky klasickému zpěvu zjistit, co vše dokáže.

A jak jste na tom se sluchovou pamětí?

Sluchovou paměť mám od dětství, slyším nějakou melodii, tak si ji zahraji na klavír. Klavír mi slouží, když si skládám své vlastní věci. Jako malý jsem měl i absolutní sluch, kdy jsem rozpoznal tón. Co slyším, si pamatuji, což se hodí třeba ve škole.