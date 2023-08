Kinematograf bratří Čadíků, společnost s tradicí od roku 1992, zavítá ke kdyňským divákům. Park u Muzea příhraničí ve Kdyni ožije novými českými filmy od úterý 22. srpna do čtvrtka 24. srpna. Filmové léto tady pořádá Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“.

Park u Muzea příhraničí ve Kdyni, kam nyní zavítá Kinematograf bratří Čadíků, při Císařských slavnostech. | Foto: archiv Deníku

Tři filmové večery pod širým nebem začnou vždy po setmění od 21 hodin a jak sdělili organizátoři, dobrovolné vstupné bude věnováno na Konto Bariéry. To pomáhá lidem se zdravotním postižením už jedenatřicet let, je nejdéle existující veřejnou sbírkou v České republice a jejím „cílem je vracet handicapované zpět do života“. Také úspěšný kulturní projekt Kinematograf bratří Čadíků, jehož hlavní činností je Filmové léto v českých, moravských a slovenských městech, má již od devadesátých let i charitativní obsah.

Na programu ve Kdyni jsou výhradně nové české filmy z let 2022 a 2023. O zahájení se v úterý 22. srpna postará dobrodružná komedie Buď chlap!, kterou podle vlastního scénáře natočil Michal Samir. V hlavních rolích se představují Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol, Sabina Remundová, Ester Geislerová, Ivana Chýlková, Naďa Konvalinková, Igor Bareš a další.

Zaniklá ves Bystřice čeká na pomoc s obnovou památníku a přivítá zájezd

Ve středu 23. srpna dojde na pohádku Princ Mamánek, pod níž je podepsán jako scenárista i režisér Jan Budař. Ve filmu také hraje spolu s Ondřejem Vetchým, Martinem Hubou, Janou Nagyovou, Veronikou Khek Kubařovou, Vladimírem Javorským, Simonou Stašovou nebo Boleslavem Polívkou.

Závěrečný čtvrtek 24. srpna je vyhrazen komedii Přání k narozeninám v režii Marty Ferencové, která je společně s Adamem Dvořákem i autorkou scénáře. Obsadila herce Evu Holubovou, Jaroslava Duška, Veroniku Khek Kubařovou, Tomáše Kluse, Igora Orozoviče, Jaroslava Plesla, Matěje Hádka, Simonu Babčákovou či Davida Švehlíka.