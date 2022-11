Hlavní část se konala od 4. do 10. listopadu. Festivalovým centrem se opět staly Domažlice. Promítalo se ale i v dalších městech kraje. Od pátku do neděle zhlédla rodina řadu filmových projekcí, zúčastnili se i dalšího programu. „Nejvíce nás zaujalo nedělní promítání pohádky Poklad od litevské režisérky. Děti se během besedy s ní, mohly zeptat na vše, co je zajímalo. Což potěšilo i samotnou režisérku. Ve filmu se totiž objevily scény litevské podzimní přírody, kterou tvůrkyně shodou okolností přirovnala k Českému lesu. Řekla, abychom si vážili našeho kraje a přírody,“ popsala Svachoučková. Sama filmařka podle jejích slov uznala, že Domažlice jsou krásné malebné město, kde by stálo za to natočit také nějakou pohádku.