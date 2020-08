Rockový večer složený z bezmála 40 skladeb zazpíval ve Kdyní v parku u Muzea příhraničí Vladimír Hron společně s mladou rockovou krví v podání kapely The Drops. Startovacími ‚bloky‘ byla skladba Doin‘ Alright, kterou začínal i film Bohemian Rhapsody. Ostatně ten byl velkou vodící linkou jak pro vystupující, tak i posluchače. Zazněly totiž téměř všechny zásadní skladby, které se objevily i ve filmovém trháku.

Vladimír Hron a The Drops navíc s tímto pásmem slavily úspěch ve švýcarském Montreux na dni Freddie Celebration Day oslavující zpěvákovi narozeniny. A úspěch kluci zažili i ve Kdyni. Park se zaplnil milovníky Queenů, od nejmenších až po starší generace, v níž jednotlivé hity kultovní kapely vzbudily řadu vzpomínek.

Namátkou v podání Vladimíra Hrona, který vše zpíval ve verzi pro album nikoli v upravených tóninách pro koncerty, zazněly zásadní hity jako Bohemian Rhapsody, Love of my Life, Somebody to Love, Don‘t Stop Me Now či We Are the Champions. I tak ale celá řada dalších známých pecek nezazněla. Vybrat totiž z repertoáru Queenů top výběr a nepřesáhnout počet 44 kusů je opravdu oříšek. To zkrátka nejde. U Queenů totiž platilo pravidlo že co singl, to rádiový trhák.

„Nejsme hlavně klasickým 'revivalem', kapelou, která dbá na kostýmy, historicky přesné repliky nástrojů a tak. Jde nám především o hudbu,“ řekl Deníku Vladimír Hron a na koncertě vše jen stvrdil provoláním, že bez hudby by zkrátka žít nemohl.

A s hudbou si skvěle poradili i kluci z The Drops, kteří kromě náročných kytarových sól, obstáli i ve vokálech, které skladby Queenů dělaly něčím výjimečným a zajímavějším.

Ačkoli kdyňský park nebyl ani zdaleka stadionem ve Wembley, kde se v roce 1985 odehrálo Live Aid a vystoupení Queenů, fanoušci při závěrečné sestavě skladeb právě z Live Aid spolupracovali úplně stejně a vychutnali si závěr koncertu na opravdové maximum.