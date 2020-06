Rockové koncerty v AMFI Tlumačov zahájily po "kulturní Sahaře" způsobené stavem nouze a koronou hned dvě kapely. Klatovská skupina Trautenberk a jejich předskokani v podobě kapely Benga Band.

Trautenberk a Benga Band v Tlumačově. 2020. | Foto: Deník / Petra Kůtová

I pro Klatováky hrající tanzmetal to byl jeden z prvních koncertů. "Pro nás je to skoro půl roku od posledního živáku, i my jsme se už těšili," prozradil fanouškům mezi jednotlivými skladbami zpěvák kapely Luboš Valeček.