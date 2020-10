Už od roku 2008 se na začátku listopadu koná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest. Místo promítání v sálech v Plzni, Domažlicích, Dobřanech, Přešticích a Horšovském Týně se letos vzhledem k okolnostem budou malí i starší filmoví nadšenci budou muset spokojit jen s on-line prostředím. Nově připravována je platfoma Juniorfest live, která místo klasické podoby festivalu nabídne od 6. do 12. listopadu 2020 živé přenosy ze speciálně zřízeného studia. Poté bude veřejnosti nabídnuta i verze festivalu zaměřená ryze na filmové projekce. Juniorfest online bude k dispozici od 13. do 22. listopadu na www.juniorfest.cz nebo www.dafilms.cz. Cena za projekci jednoho filmu bude činit exkluzivně pouze 49 Kč.

„Aktuálně nelze předvídat, co nás na začátku listopadu čeká, proto jsme se rozhodli festival přenést z kinosálů přímo do domácností našich návštěvníků, a to nabídkou živých streamů Juniorfest live právě v termínu konání festivalu,” informoval výkonný ředitel festivalu Michal Šašek. „Exkluzivní program představíme veřejnosti v nejbližších dnech. Již nyní mohu potvrdit, že budeme vysílat pravidelně každý den od 16 do 18 hodin,” doplnil.

Diváci se dočkají nového animovaného seriálu

Festivalové studio se dvěma pódii a moderátory v plzeňském DEPO2015 bude přenášet živá setkání s osobnostmi dětského filmu, dále nabídne i ojedinělé workshopy a programy, které vznikají ve spolupráci s Českou televizí. Nebudou však chybět ani filmy. „Se zástupci České televize jsme vyjednali například poskytnutí nového animovaného seriálu Kosmix,” uvedla Barbora Kyas, programová ředitelka festivalu. Programové vedení festivalu dále jedná o uvedení exkluzivních materiálů k pohádce Princezna zakletá v čase, nebo o účasti tvůrců dokumentárních snímků V síti za školou a Offline.

Vedle živých přenosů dostanou diváci také volbu zhlédnout od 13. do 22. listopadu Juniorfest online, který se zaměří na zprostředkování ryze filmových projekcí. „Již delší dobu jsme uvažovali nad rozšířením našeho působení i do virtuálního světa. Letošní události víc než kdy jindy tento prostor zvýhodňují, a tak společně s platformou DAFilms přicházíme s unikátní duální verzí festivalu,“ prozradila o letošních změnách programová ředitelka festivalu Barbora Kyas.

Diváci budou mít možnost zhlédnout atraktivní snímky nejen z uplynulých let, ale i vybrané snímky, které měly být uvedeny v rámci letošního festivalového ročníku. Z loňských hitů Juniorfestu budou uvedeny například vítězný norský snímek pro mládež Psychobitch či atraktivní islandský film Falkoni, který zachycuje atmosféru dětského fotbalového týmu.

„V rámci programu Juniorfest online se nám taktéž podařilo vyjednat projekce Mlsných medvědích příběhů. Pro festival, a zvláště v této době, je to skutečně úspěch a my jsme tvůrcům velice vděční za umožnění projekce, která v tomto formátu poběží možná dokonce premiérově,“ sdělila ředitelka festivalu Judita Soukupová.

Festival láká i školy

Organizátoři chtějí nalákat na online platformu i mateřské, základní a střední školy a rozšířit možnosti probíhající distanční výuky. Proto budou k jednotlivým filmům připraveny lektorské úvody a profesionálně zpracované pracovní listy, které vznikly ve spolupráci se společností Free Cinema. „Pro školy připravujeme zvláštní balíček, kdy po zaplacení částky obdrží voucher s unikátním kódem a již zmiňované edukační materiály v PDF. Film si budou žáci moci následně pustit přes počítač, tablet, mobil či chytrou televizi,” uvedl výkonný ředitel Michal Šašek.

Cena za promítání pro školní skupinu činí 500 Kč. Vybraný film lze objednat prostřednictvím formuláře na stránkách festivalu nebo na emailu online@juniorfest.cz.

V neděli 8. listopadu se v rámci Juniorfestu bude konat také čtvrtý ročník industry programu pro filmové profesionály a studenty filmových škol, a to opět v online prostoru. Program se zaměří na velmi aktuální téma rychle se vyvíjejících internetových VOD služeb v českém prostředí.