„I přes současná opatření se festival bude konat v plánovaném termínu od 6. do 12. listopadu. Samozřejmě bude ale ovlivněn program, dojde ke snížení promítacích oken i doprovodných akcí, které jsou pro tuto chvíli v daném režimu zakázané,“ řekl Deníku výkonný ředitel festivalu Michal Šašek.

Festival dětského filmu Juniorfest pravidelně hostí pět měst Plzeňského okresu – Plzeň, Dobřany, Přeštice, Domažlice a již zmíněný Horšovský Týn. Právě v posledním městě dojde k předání festivalové ceny Ivaně Chýlkové. „S kolegy předání připravujeme,“ potvrdil Šašek.

Ivanu Chýlkovou je možné vidět v celé řadě rolí. Z těch pohádkových titulů je to například snímek Usmívat se, prosím, Princezna Duše či Sedmero krkavců.

Co se týká promítání filmů festival bude cílit na víkendy, podvečerní a večerní časy. „Situace ve školách je dost složitá i bez takového programu navíc. Nicméně letos poprvé spustíme takzvaný Juniorfest Online, a to od 13. do 22. listopadu, kdy budou filmové tituly k dispozici online pro všechny v celé republice,“ pokračoval ředitel festivalu.

Online festival je vstřícným krokem i vůči školám. Filmy, výběr toho nejlepšího z posledních let, budou k dispozici za 49 korun a školy si budou moct k danému snímku stáhnout pracovní materiály, lektorské úvody a další. Film pak budou moct promítnout pomocí interaktivních tabulí či dataprojektorů.

Tato část festivalu se bude konat, ať už bude současná situace na poli s koronou jakákoli. „Máme ambici ukázat náš festival celé republice a dokázat, že nejde jen o záležitost Plzeňského kraje,“ řekl závěrem Michal Šašek.