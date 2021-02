I letos se filmový festival Finále Plzeň bude konat v podzimním termínu, a to od 24. do 29. září 2021.

Festival Finále 2020. | Foto: Festival Finále

„Chceme si festival užít co nejvíce tak, jak ho známe. V kině, se skvělými filmy, diváky a hosty. To by nyní nebylo možné, proto raději počkáme na září, kdy už snad bude situace stabilizovanější,” vysvětluje rozhodnutí Eva Veruňková Košařová, ředitelka festivalu, který se konal vždy na jaře. Až loni ho koronavirus poprvé odsunul na podzim. „Po loňské zkušenosti hodnotíme podzimní termín velmi kladně. Uvažovali jsme o něm již v minulosti a nyní byla příhodná doba ho vyzkoušet,” dodává.