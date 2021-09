Filmové novinky, které byly uvedeny teprve nedávno na festivalech v Benátkách, v Berlíně či Karlových Varech, představí mimo jiné od 24. do 29. září filmový festival Finále Plzeň. Předpremiéru či premiéru si na jeho 34. ročníku odbude řada dalších snímků.

Festival Finále Plzeň propaguje na oficiálním plakátu i Bolek Polívka. | Foto: Finále Plzeň

To podle ředitelky Finále Evy Veruňkové Košařové umožnil zářijový termín, ve kterém se přehlídka českého filmu s mottem „Děláme to pro film“ uskuteční podruhé v řadě. I když loni to bylo způsobeno neplánovaným odložením kvůli covidu. „O změně, která je definitivní, jsme uvažovali už před covidem. Musíme se totiž řídit také tím, jaký je festivalový harmonogram u nás i za hranicemi a z toho důvodu je pro nás zářijový termín výhodnější,“ vysvětlila na tiskové konferenci.