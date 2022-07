Nové české filmy s Aňou Geislerovou, Hynkem Čermákem nebo Ondřejem Vetchým se odehrají v jedinečné atmosféře západočeských hradů a zámků. Na Hádkovi, Prezidentku nebo Střídavku se lidé mohou zajet podívat na Švihov, Kozel a do Horšovského Týna.

Nově se bude letos promítat v černickém pivovaru. „Na letošní prázdniny jsme přichystali několik novinek. Jednou z nich je promítání v pivovaru Purkmistr v Černicích. Pro tento prostor jsme vybrali snad nejpříhodnější snímek – Vyšehrad: Fylm. Ke vstupence za 100 korun dostanou diváci pivo zdarma,“ řekl výkonný ředitel festivalu Petr Veruněk.

„Letos budeme nově promítat také v Kafe Smetanka v Plzni na Homolce, kde budou ke zhlédnutí celkem tři projekce. Ke vstupence nachystá kavárna divákům speciální popcorn, třeba rozmarýn s uzenou solí k Amélii z Montmartru, která se v obnovené premiéře vrací do kin po 21 letech. Na programu je dále na jeden záběr natočený Bod varu, který loni premiéroval v Karlových Varech a Chlast s fenomenálním Madem Mikkelsenem, který byl vybrán mezi premiérové snímky v Cannes,“ dodala ředitelka festivalu Eva Veruňková Košařová.

Filmové večery nabídne i nedávno zrekonstruovaný Selský dvůr U Matoušů v Bolevci. Pohádky Tajemství staré bambitky 2 a animované Myši patří do nebe se odehrají za každého počasí, v případě deště se projekce přesune ze dvora do stodoly.

Promítání filmů na Švihově.Zdroj: Finále PlzeňFilmové večery na náplavce (vstupné zdarma) - 30. července, 21.00: Prvok, Šampón, Tečka a Karel, 6. srpna, 21.00: Tři Tygři ve filmu: JACKPOT, 13. srpna, 21.00: Shoky & Morthy: Poslední velká akce, 20. srpna, 21.00: Zátopek, 27. srpna, 21.00: Poslední závod, 3. září, 21.00: Karel.

Filmové hrady a zámky (vstupné 145 Kč, vstupné na pohádky 100 Kč, děti do 6 let 50 Kč) - 5. srpna, 21.00: Hádkovi (Hrad Švihov), 12. srpna, 21.00: Prezidentka (Zámek Kozel), 13. srpna, 21.00: Hádkovi (Zámek Kozel), 19. srpna, 20.30: Tajemství staré bambitky 2 (Selský dvůr u Matoušů, Plzeň - Bolevec), 26. srpna, 21.00: Střídavka (Zámek Kozel), 27. srpna, 20.30: Myši patří do nebe (Selský dvůr u Matoušů, Plzeň - Bolevec), 2. září, 21.00: Prezidentka (Hrad a zámek Horšovský Týn).

Film&Pivo (vstupné 100 Kč) - 27. července, 21.00: Vyšehrad: Fylm (Pivovar Purkmistr, Plzeň – Černice).

Film&Kafe na Homolce (vstupné 100 Kč) - 10. srpna, 21.00: Amélie z Montmartru, 24. srpna, 21.00: Bod varu, 7. září, 21.00: Chlast (vše Kafe Smetanka, Plzeň).

Kompletní program a vše o vstupenkách najdete na www.festivalfinale.cz.