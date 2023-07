Císařské slavnosti ve Kdyni s hudbou, šermíři i módou z doby Marie Terezie

Dvanáctihodinový program Císařských slavností ve Kdyni zahalí město do historické nálady, ale návštěvníky přivede i do současnosti díky koncertu zpěvačky Lenny. Město Kdyně a Městské kulturní středisko „Modrá hvězda“ vás zvou na sobotu 15. července od 10 hodin do parku u Muzea příhraničí.

Z Císařských slavností v roce 2022. | Foto: Domažlický deník