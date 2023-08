Areál TJ Start v Domažlicích opět praská ve švech, koná se tam dvanáctý ročník Chodrockfestu, který je již několik let nedílnou součástí Chodských slavností. A i letos jde o pořádný nářez.

Festival odstartoval v pátek skupinou Protheus, po které davy návštěvníků řádné rozbouřila a rozezpívala kapela Walda Gang se zpěvákem Mirem Šmajdou, který si Domažlice užil. „Hodně jsem se sem těšil, vždy je zde dobrá atmoška. Já mám Chodsko fakt rád, je to zde krásný. Užil jsem si to jako vždycky, myslím, že to bylo i vidět. Tady je výborné publikum, takže ani nejde si to neužít,“ řekl zpěvák, který přiznal, že ho ani příliš nemrzelo, že byly jednou z prvních kapel. „Ono se to střídá, někdy hrajeme večer, někdy odpoledne, ale myslím, že jsme to rozjeli a dostali jsme lidi do varu i takhle na začátku.“

A důkazem toho, že se lidé na skupinu těšili, byl i hned z počátku plný areál, který si s Walda Gangem pořádně zazpíval. A dokonce došlo i na odhalené poprsí jedné z fanynek, za které zpěvák přidal další písničky.

Po nich se o zážitek návštěvníků postaral Pokáč se svými známými peckami, následně Alkehol, nepřehlédnutelní Panoptiko, dav rozbouřili klatovští Trautenberk, po nichž přišel na řadu Záviš, slovenští Horkýže Slíže, kteří na Chodrock přijeli poprvé a pátek uzavírali De Bill Heads.

A rozhodně se dá říci, že většina kapel nešetřila ohni, takže v prvních řadách se lidé řádně zapotili, ale zároveň díky tomu viděli zajímavou show.

V sobotu festival rozjede ve 14 hodin legenda západočeského bigbítu Odyssea Rock, po ní zahrají například Komunál, Doga, Harlej a sérii koncertů zakončí Vypsaná fixa. V té době už bude na vedlejší scéně probíhat čtyřhodinová afterparty s Hitrádiem FM Plus. Na tu se mohou dostat nejen návštěvníci celého festivalu, v prodeji budou vstupenky jen na tuto akci.