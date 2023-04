Vyhlášení 31. ročníku Hudebních cen Žebřík klepe na dveře, uskuteční se už v pátek 31. března večer v areálu DEPO2015 v Plzni. Během šestihodinového programu bude předáno v devíti kategoriích celkem sedmadvacet cen a speciální cena pořádajícího magazínu iReport.

Z tiskové konference před vyhlášením 31. ročníku hudebních cen Žebřík v zóně Depo 2015. Kytarista Michal Pavlíček a ředitel Žebříku Jarda Hudec. | Foto: Petr Eret

Mezi nominovanými je řada zvučných jmen: Vypsaná fixa, Chinaski, Mirai, Lucie, Kabát, Prago Union, Cocotte Minute, Tata Bojs, Marek Ztracený, Miro Žbirka, David Koller, Tomáš Klus, Honza Křížek i David Stypka, Ewa Farna, Lenny, Anna K, Kateřina Marie Tichá či Eva Burešová. Sošky, které ocenění převezmou, jsou opět z dílny renomovaného sochaře Václava Česáka.

Celý program otevře v 19.30 svým půlhodinovým setem mezinárodně uznávaný DJ Friky, po něm se na Žebříku poprvé představí Kateřina Marie Tichá se skupinou Bandjeez. Na tu naváže se svým speciálním retrospektivním koncertem best of kytarista Michal Pavlíček. „Na Žebříku jsem byl x-krát a vždy tu byla skvělá atmosféra, takže se opět těším. Během koncertu navíc pokřtíme nové 4CD, které bilancuje moji tvorbu prakticky od 80. let až do současnosti. Jako hosty jsem chtěl přátele, se kterými jsem prošel tu svoji hudební štreku, ze Stromboli je to Bára Basiková, z BSP Kamil Střihavka, z Pražského výběru a vlastně i ze Stromboli Vilém Čok, speciálním hostem pak bude zpěvák Radek Škarohlíd. Hrát budeme písně od těchto skupin, ale i několik instrumentálních,“ pozval fanoušky do plzeňského Depa Pavlíček.

Na zmiňovaném albu je zachycena i skladba Proč jen já? z vystoupení Pražského výběru na loňském vyhlášení ankety. „To nás moc těší, že se na této významné kompilaci objevila koncertní nahrávka z Žebříku,“ řekl ředitel ankety Jarda Hudec.

Po Pavlíčkovi vystoupí Vypsaná fixa, která odprezentuje svoji loňskou úspěšnou desku Kusy radosti i největší hity, a večer uzavře plzeňská legenda Znouzectnost. „Konec programu bude kolem jedné hodiny, ti nejvytrvalejší pak budou moci pokračovat na afterparty. Věřím, že Žebřík bude opět důstojnou oslavou české hudební scény,“ pokračoval Hudec.

Vyhlášení ankety, která letos načíná už čtvrtou dekádu své existence, podpořily i město Plzeň a Plzeňský kraj. „Jsem moc rád, že se Žebřík v Plzni koná a my jsme jeho partnerem. Přál bych si, abychom si to všichni v pátek společně užili,“ uvedl plzeňský primátor Roman Zarzycký.

„O mně se ví, že jsem z Domažlic, s těmi jsou spjaté Chodské slavnosti. Úplně stejně to má Plzeň a Žebřík. Vážíme, si toho, že můžeme být partnerem takto významné akce. I proto jsme si ve spolupráci s jednou ze středních škol, které kraj zřizuje, připravili na páteční vyhlášení malé překvapení,“ doplnil Zarzyckého hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Vstupenky jsou v prodeji na plzenskavstupenka.cz a ticketlive.cz. „Zájem je zatím velký, věříme, že bude plno, ale v rozumné míře, aby byl zachován komfort fanoušků. Nějaké vstupenky určitě ponecháme i do prodeje na místě,“ dodal Hudec.

Všechny informace najdou hudební fanoušci na webu anketazebrik.cz.