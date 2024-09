Petr Šos měl způsobit dílem svým či v rámci spolupachatelství škodu přesahující pět milionů korun a Zdeněk Šos necelých 760 tisíc korun. „Navrhuji trest pro Petra Šose ve výši kolem tří let odnětí svobody ve vězení s ostrahou, zákaz činnosti na pět let a peněžitý trest ve výši 500 000 Kč. Pro Zdeňka Šose navrhuji trest odnětí svobody kolem dvou let na zkušební dobu kolem čtyř let, peněžitý trest ve výši 150 000 Kč,“ uvedl státní zástupce. Oba budou muset navíc uhradit způsobené škody.

U soudu vypovídali někteří klienti Petra Šose a v úterý se pokračovalo se čtenými výpověďmi. Líčení se konalo v nepřítomnosti obou obžalovaných. Ve většině případů se scénář u všech shoduje. Smlouvy uzavíral se známými nebo s lidmi, které na něj dostali kontakt od jejich známých. V jeden den nebo v krátké době po sobě s nimi Šos uzavřel i několik pojistných smluv. Háček byl však v tom, že v dotazníku, kde je kladena otázka, zda má dotyčný jinou pojistnou smlouvu nebo plánuje její sjednání, bylo vždy zaškrtnuto „Ne“, a to i přes další uzavřené smlouvy. Šos však klientům většinou vyplnil sám a oni o tomto podvodu dle výpovědí ani nevěděli. „Uzavřel jsem více smluv, protože mi bylo řečeno, že je to pro mě výhodné, že když se mi něco stane, tak se mi to vyplatí. Dotazník jsem nevyplňoval, myslím, že se mě Petr jen na něco ptal a pak jsem ho jen podepsal. Kdybych o otázce ohledně dalších smluv věděl, tak bych určitě nelhal,“ vypovídali většinou shodně svědci, kteří mu ohledně smluv i dotazníků důvěřovali.

V mnoha případech, když se jim stal úraz, tak je Petr Šos směroval ke svému otci na ošetření a většinou jim také vyplňoval hlášení pro pojišťovnu. Brali to jako pomoc. „Nabídl se mi a mně se to hodilo. Nemám rád papírování a tak mi práci ulehčil,“ zaznělo od některých.

Dle výpovědí se u některých klientů stalo i to, že byl v dotazníku napsaný lékař, kterého ani neměli.

Otec Zdeněk Šos je viněn z toho, že při vypisování zpráv pro pojišťovny u rodinných příslušníku zamlčoval předchozí zranění a navíc používal na zprávy razítko své kolegyně. „Zpracovával jsem lékařské zprávy pro pojišťovny běžně. Razítko kolegyně jsem využíval v případě, kdy šlo o mé rodinné příslušníky, abych předešel střetu zájmu. Proč jsem tam neuváděl předchozí zranění si nepamatuji, šlo o pochybení, nedbalost, ale určitě jsem to nedělal záměrně,“ vypověděl u soudu Zdeněk Šos.

Uvedl, že se se synem nedomlouval, že by měl něco zatajovat, popřel, že by měl dostávat nějaké peníze za to, že údaje zamlčí.