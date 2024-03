Vloni v srpnu se rozhodli, že okradou dalšího mladého návštěvníka jednoho z klatovských rockových klubů. Vylákali ho ven a když se dotyčný sklonil k opilému chlapci, který upadl, aby mu pomohl, zákeřně na něj zaútočili. „Tomáš Č. ho kopl do obličeje a když poté upadl na zem, opakovaně ho mlátil pěstmi do hlavy. Pak mu prohledal kapsy. Když nenašel mobil, kopl ho do obličeje,“ popsal Deníku dění informovaný zdroj s tím, že pak se do věci zapojil i Adam K., jenž zraněného otočil a ze zadní kapsy mu vytáhl kýžený přístroj a také peněženku s financemi, platební kartou a doklady.

O měsíc později pak povedená dvojka naštvala hned několik majitelů aut, na nichž se rozhodli vyřádit. U Fiatu Punto ulomili zadní stěrač, u vozu Kia Picanto poničili zrcátko, u Škody Superb taktéž a nejvíce jejich řádění odnesla Škoda Fabia, které poškodili zrcátko a ulomili stěrač. „Při výpovědi to jeden vysvětloval tím, že byl opilý, druhý přiznal, že se tím bavili, že se hecovali,“ uvedl zdroj.

Vše mladíci završili tím, že rozbili střešní okno u obytného vozu. Ten uvnitř poničili a Adam K. si pak odnesl televizi, mobil a hasicí přístroj. Tomáš Č. si také připravil pár věcí na odcizení, ale nejprve si v autě zdřímnul, a to se mu stalo osudným. Vzbudila ho policejní hlídka.

Oběma mladíkům hrozí za loupež a další trestné činy až desetileté nepodmíněné tresty, podle informací Deníku oběma ale obžaloba navrhuje podmínky a pro jednoho navíc i obecně prospěšné práce.