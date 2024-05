Nehoda se stala vloni 27. května odpoledne na hlavním tahu z Plzně do Klatov, a to na rovném a přehledném úseku ve Štěpánovicích. „Jel jsem směrem na Klatovy, když paní jedoucí přede mnou ve škodovce náhle přejela do protisměru a střetla se s volvem jedoucím na Plzeň. Já jsem naštěstí stačil zabrzdit,“ řekl tehdy přímý účastník nehody. Podle závěrů policie přejela mladá žena do protisměru buď z důvodu mikrospánku nebo nepozornosti. Ona sama to vysvětlovala tím, že před střetem na ni babička nečekaně vykřikla, čehož se lekla. Nevyloučila, že jí mohla dokonce zasáhnout do řízení.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Střet její Škody Scala s protijedoucím Volvem XC60 byl velmi tvrdý. Nikdo z účastníků nevyvázl bez zranění, jednoho člověka museli hasiči z auta dokonce vystříhat. V péči záchranářů mimo jiné skončily holčičky ve věku dva a čtyři roky. Hůře dopadla starší z nich, měla dokonce zlomeniny. Nejhůře ale dopadla babička ženy, jež podle závěru kriminalistů střet zavinila. Seniorka měla zlámaná žebra, poraněné vnitřní orgány i bederní obratle. Po čtyřech týdnech v nemocnici zemřela na otravu krve, která byla následkem závažných zranění vnitřních orgánů.

Žena se tak bude zpovídat z usmrcení z nedbalosti.

Vloni při nehodách v Plzeňském kraji zemřelo celkem 27 lidí. Dalších 89 bylo zraněno těžce a 1699 lehce.