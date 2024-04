„Navrhuj trest pro Petra Šose ve výši kolem tří let odnětí svobody ve vězení s ostrahou, zákaz činnosti na pět let a peněžitý trest ve výši 500 000 Kč. Pro Zdeňka Šose navrhuji trest odnětí svobody kolem dvou let na zkušební dobu kolem čtyř let, peněžitý trest ve výši 150 000 Kč,“ uvedl státní zástupce. Oba budou muset navíc uhradit způsobené škody.

Obžalovaný Petr Šos využil u soudu práva nevypovídat, stejně tak jako v přípravném řízení.

Jinak tomu bylo u obžalovaného otce, který je viněn z toho, že při vypisování zpráv pro pojišťovny u rodinných příslušníku zamlčoval předchozí zranění a navíc používal na zprávy razítko své kolegyně. „Stojím si za tím, co jsem říkal na policii. Zpracovával jsem lékařské zprávy pro pojišťovny běžně. Razítko kolegyně jsem využíval v případě, kdy šlo o mé rodinné příslušníky, abych předešel střetu zájmu. Proč jsem tam neuváděl předchozí si nepamatuji, šlo o pochybení, nedbalost, ale určitě jsem to nedělal záměrně. Asi jsem spěchal. Nikdy mě papíry příliš nebavily. O tom, že jsem razítko používal, jsem kolegyni řekl, až když se to začalo vyšetřovat. Dala pak okamžitě výpověď, což mě mrzelo. Řekla, že mi nevěří, že jsem to určitě dělal ve více případech. Za zprávami si ale stojím, úrazy se skutečně staly,“ vypověděl u soudu Zdeněk Šos.

Uvedl, že se se synem nedomlouval, že by měl něco zatajovat, popřel, že by měl dostávat nějaké peníze za to, že údaje zamlčí. Takto vypisoval zprávy pro pojišťovny několikrát svému synovi a méně i dceři. „O trestné činnosti svého syna jsem nevěděl. Nikdy mě o nic nežádal. Chci uhradit škody, i když mám pocit, že míchali jablka s hruškami, byl bych rád, kdyby se to ještě přepočítalo. Nerozumím ani tomu, proč pojišťovny chtějí peníze po mně, když je zřejmě tedy vyplatili daným lidem,“ řekl Šos u soudu.

U soudu byly čteny výpovědi spolupracovníků Petra Šose, který pracoval na vyšší pozici jako pojišťovák. Někteří mu pomáhali s administrací, s jinými se domlouval na podepisování smluv.

Hlavní líčení bude pokračovat v červnu výslechy rodinných příslušníků a dalších svědků.