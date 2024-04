Detailně líčila nejen to, co se stalo, ale i to, co činu předcházelo a následovalo. Při vynuceném styku totiž otěhotněla a musela na potrat. Obžalovaný ale její popis znásilnění označil za smyšlený, sex byl podle něj dobrovolný.

Dnes čtyřiadvacetiletá dívka, jejíž hlas byl do soudní síně přenášen ze speciální místnosti, aby se nemusela potkat s obžalovaným, soudnímu senátu řekla, že se s Janem S. (32) z Klatovska poznali přes sociální sítě a šlo podle ní o kamarádství s výhodami. „Byli jsme kamarádi, ale spali jsme spolu,“ upřesnila s tím, že tak to trvalo asi tři měsíce, pak se do ní ale Jan S. zamiloval a chtěl vážnější vztah, což odmítla a přestali se stýkat. Vídali se po nějakou dobu jen sporadicky, ale pak zase navázali kontakt a nakonec se dohodli, že spolu budou bydlet. „Bylo to ale jen proto, že já i on jsme měli vysoký nájem a chtěli jsme ušetřit. Dohoda byla, že budeme jen kamarádi, že budeme mít každý svůj pokoj a svůj život. Hned první večer ale přišel a začal na mě sahat. Já mu jasně říkala, že to nechci,“ řekla soudu s tím, že ale uplynuly jen dva týdny a přišel osudný večer, který se jí tak zásadně zapsal do života.

„Když jsem si šla večer lehnout, přišel za mnou a ptal se, zda mám ráda ovoce. Když jsem souhlasila, tak řekl, že mi dá něco ochutnat. Chtěl, abych zavřela oči. Byl to nějaký gel, chutnal jako ovoce. Bylo mi pak divně, měla jsem sucho v ústech. On se jen smál. Říkala jsem mu, že ho nenávidím kvůli tomu, co mi dal, on se smál a říkal, že za chvíli ho budu milovat. Pak jsem byla malátná, nemohla se pohnout. On mě pak svlékl, řekl „to by šlo“ a pak mě…,“ líčila dívka s tím, že byla v tu dobu schopna jen říkat, že to nechce, ale fyzicky se bránit nedokázala, jak byla omámená. Dodala, že celý akt byl velmi rychlý, trval cca dvě minuty. Ona poté usnula, on odešel. Po pár týdnech zjistila, že otěhotněla. „S nikým jiným jsem v tu dobu intimní styk neměla,“ řekla a doplnila, že šla na potrat. Vše si nechala pro sebe a policii to oznámila až s odstupem několika měsíců, kdy šla Jana S. udat, že ji nechce pustit do bytu, kde stále měla svoje věci. „Když už jsem tam byla, tak jsem jim řekla vše,“ vysvětlila to soudu.

Jan S., jehož jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, soudu řekl, že se s její výpovědí neztotožňuje. „Řada věcí tam není pravda, třeba to, že bychom se domluvili, že budeme spát každý v jiné místnosti. Jasně jsme se dohodli, že budeme spát v jedné posteli,“ prohlásil obžalovaný a doložil bohatou komunikaci s poškozenou, jež podle něj dokumentuje jejich vztah, jiný, než jak ho líčí poškozená.

Podle obžaloby dívce vnutil speciální gel, který je ilegální a mužům pomáhá k lepší erekci, ovšem ženy jej užívat nesmějí. Po jeho aplikaci ji znásilnil.

Líčení bylo odročeno na neurčito, neboť soudní znalkyně musí po výše uvedeném výslechu doplnit svůj posudek na poškozenou. Janu S. hrozí až deset let vězení.