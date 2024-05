S podmínkou odešla od domažlického soudu Michaela Špačková (29), která při procházce s dítětem a dvěma psy neuhlídala svého rotvajlera a ač ho měla na vodítku, pokousal a vážně zranil 38letou kolemjdoucí.

Michaela Špačková u Okresního soudu v Domažlicích. | Video: Deník/Milan Kilián

Špačková také musí ženě a zdravotní pojišťovně uhradit zhruba milionu korun. Soud Špačkovou naopak zprostil obžaloby z neposkytnutí pomoci. Podle obžaloby ignorovala žádost zraněné ženy o pomoc a odešla, podle soudu však nemohla vědět, jak vážné zranění poškozená má.

Incident se odehrál vloni 16. února, kdy byla Špačková na procházce nedaleko Třebnice, kde žije. V kočárku vezla malou dcerku, na vodítku měla francouzského buldočka, přivázaného ke kočárku, a na dalším vodítku vedla rotvajlera. Ve chvíli, kdy je obcházela žena jdoucí v protisměru, pes na ni nečekaně zaútočil. „Zakousl se jí do předloktí levé ruky, na což nestačila obžalovaná zareagovat,“ uvedla státní zástupkyně Marie Pekovičová s tím, že pes na ruce poté ještě překousl. Když konečně jeho stisk povolil, dala se zraněná na útěk, přičemž ji pes ještě kousl do levé hýždě. Když vážně zraněná žena, sedící na mezi za silničním příkopem, prosila o pomoc, řekla jí dle obžaloby Špačková, že nemá signál, nepřivolala záchrannou službu a poté odešla.

Pomozte, prosila majitelku psa pokousaná žena. Nemám signál, řekla jí a odešla

Špačková soudu řekla, že s obžalobou částečně nesouhlasí. Přiznala, že její pes ženu napadl a vážně ji zranil a že ho v tu chvíli neměla pod kontrolou, ač byl na vodítku, odmítla ale, že by ženě nechtěla poskytnout pomoc. Řekla jsem jí, že odvezu kočárek a odvedu psy a vrátím se pro ni a odvezu ji do nemocnice,“ vysvětlovala Špačková s tím, že pes nikdy předtím při procházkách nebyl agresivní. „Za plotem štěká, to ano, ale nikdy nikoho nenapadl,“ hájila se. To, že není pes agresivní, potvrdil ve svém posudku i soudní znalec Jan Vávra. Nemyslí si to ale představitelé obce, podle nichž se lidé báli kolem plotu chodit. Přítel obžalované přiznal, že po incidentu plot raději zvýšili. Obžalovaná uvedla, že když jde nyní rotvajler na vycházku, má už košík.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Poškozená soudu řekla, že se snažila ženě se psy vyhnout a že ji rotvajler napadl naprosto nečekaně. Její zranění byla vážná, měla zlomené v ruce obě kosti, vážně poraněné zápěstí a další zranění. Podrobila se operacím v Domažlicích a v Praze a další ji ještě čeká či čekají. V pracovní neschopnosti byla až do letošního dubna a stále má následky, ruku v zápěstí neohne. Potvrdila také, že Špačkovou prosila o přivolání záchranky, což dotyčná neučinila. Nakonec ji do nemocnice odvezl přivolaný přítel, neboť záchranka neměla k dispozici volnou sanitku.

Státní zástupkyně navrhla uznat obžalovanou vinnou z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci a uložit jí osmiměsíční trest, odložený na zkušební dobu 16 až 18 měsíců, dále zaplacení způsobené škody včetně nemajetkové újmy a dala soudu na zvážení zákaz chovu psů. Připomněla, že pes nebyl očkován a bylo tak velké riziko nákazy. Naopak dle obhájce obžalované by bylo na místě podmíněné zastavení trestního stíhání, podle něj si poškozená zranění spoluzavinila tím, že nepřešla na druhou stranu silnice. Připomněl také, že jeho klientka již poškozené zaplatila bolestné 142 tisíc korun.

Soudce Milan Andrle došel k závěru, že je Špačková vinna těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti, ale nikoli z neposkytnu pomoci. Uložil jí pětiměsíční trest, podmíněně odložený na zkušební dobu jednoho roku. Musí také uhradit poškozené 847 tisíc korun a zdravotní pojišťovně dalších 129 tisíc korun. Zákaz chovu uložen nebyl. Soudce ve zdůvodnění uvedl, že si žena nemohla být vědoma, že opouští osobu jevící vážnou poruchu zdraví, a nedopustila se tedy neposkytnutí pomoci. Naopak její vina na pokousání poškozené je jednoznačná. Trest je dle něj symbolickým pokáráním pro obžalovanou, která byla dosud naprosto bezúhonná. Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu na odvolání.