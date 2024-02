Obyvatelé jen nevěřícně kroutí nad událostí hlavou. „Je to hrozné. To si lidé něco najdou na internetu a pak dělají takové blbosti. Soused má naštěstí jen poraněnou ruku, dali mu sádru. Dá se říci, že měl štěstí v neštěstí,“ řekl muž, který bydlí v domě, u nějž vybuchla krabice, kterou se muž snažil odstrčit, a po výbuchu z ní létaly hřebíky, šrouby, spony, kovové kuličky a podobně. „Mohl přijít i o život, všude se tady ty šroubky a hřebíky zapíchaly do zdí, létaly několik metrů daleko. Je to strašné. Jsme malé městečko, ale tohle vše dělá internet, kde se takoví lidé inspirují,“ pokračoval a uvedl, že netuší, co mohlo být důvodem takové nebezpečné nástrahy, o žádných problémech v místě neví.

Pyrotechnik v akci. Výbuch nástražného systému u bytovky v Horšovském Týně

Dle mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrey Divišové utrpěl muž, ročník 1982, lehké zranění, s nímž byl převezen do Domažlické nemocnice.

Strach mají i obyvatelé kolem. „Byla to neskutečná rána. Měla jsem pak strach i usnout, a obavy mám i nyní. Nikdy bych nevěřila, co se tady může stát. Chodíme tady venčit psy, kteří vše očichají, běhají tady děti, které taky vše zkoumají, tohle mohlo skončit všelijak. Je to strašné,“ řekla další z místních.

„Já jsem slyšela hroznou ránu. Myslela jsem si, že snad spadlo někomu zábradlí nebo něco. Vůbec by mě nenapadlo, že by mohlo něco bouchnout. Tohle jsme si mysleli, že se může dít jen ve velkých městech, ale ne tady u nás, je to hrozné,“ přidala se další z žen.

Zdroj: Daniela Loudová

Všichni v ulici doufají, že policie případ brzo vyšetří a dozvědí se, co bylo důvodem takového jednání. Navíc jen přes silnici od místa činu je mateřská škola.

Policie tak nyní řeší, kdo útok způsobil, ale také kdo měl být jeho terčem. Navíc hledá svědky i poškozené. „V souvislosti s tímto případem žádáme případné svědky, případně poškozené, kterým byla výbuchem způsobena majetková újma, aby nás kontaktovali na tísňové lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně. Stejně tak žádáme řidiče vozidel, kteří Vančurovou ulicí v Horšovském Týně v nočních hodinách z pondělí 19. února na úterý 20. února projížděli a mají k dispozici záznamy z palubních kamer, aby nám tyto záznamy poskytli," vyzvala policejní mluvčí Dagmar Brožová.