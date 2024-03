Petr F., jehož tvář ani jméno nyní ze zákona nelze zveřejnit, neboť případ je v přípravném řízení, řádil v noci z pátku na sobotu na Sušicku. „Muž, ročník 1997, napadl muže, ročník 1991. Útočník byl ze strany policistů na místě zadržen. Měl pozitivní dechovou zkoušku s výsledkem 1,1 promile alkoholu,“ popsala policejním mluvčí Barbora Šmaterová. Napadený byl se zraněním hlavy převezen do Klatovské nemocnice, útočník byl druhý den obviněn z přečinu ublížení na zdraví. Z policejní cely putoval Petr F. v neděli před klatovský soud a odtud rovnou do věznice. „Obviněný byl nedávno propuštěn z výkonu trestu, kde byl také pro násilnou trestnou činnost. Důvodem jeho vzetí do vazby je, že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ řekl Deníku mluvčí klatovského soudu Jan Kasal.

Petr F. je čtenářům Deníku dobře známý, poprvé jsme o něm psali už v roce 2011, kdy coby čtrnáctiletý školák ukradl mámě auto a ujel s ním neznámo kam. Najít se ho policistům podařilo až po dvou dnech. Soudně trestán byl opakovaně, jen jako mladistvý hned třikrát. A i poté opakovaně končil mladík s vytetovanou kobrou na krku před soudem a za mřížemi. Zejména kvůli násilí.

Vloni na podzim ho poznali diváci Netflxu po celém světe. Právě on byl totiž průvodcem a spolubydlícím novináře Raphaela Rowea, který se dobrovolně nechal na týden zavřít do věznice na plzeňských Borech, aby zde natočil jeden z dílů další řady populárního seriálu Nejdrsnější věznice světa. Ústředním tématem dílu byly drogy, jak napovídá i název Pervitinové vězení. Novinář strávil svůj pobyt na oddílu 7/3, kde se vybraní vězni léčí ze závislosti na omamných a psychotropních látkách.