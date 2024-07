„Požár se k nám rozšířil z tamtoho autoservisu nad námi, kde hořely pneumatiky. Ten patří sousedovi. Od toho chytla naše stodola a i když hasiči dělali co mohli, tak nakonec začal hořet i barák. Celé to vypuklo to asi v půl jedné po obědě. A pojištěné to nemám,“ říká smutně majitel zničených stavení.

„Prostě jsme k tomu přišli jako slepí k houslím. Jak to vzniklo se můžeme jen domnívat, všechny informace k tomu jsme řekli už policii. Víc se k tomu nechceme zatím vyjadřovat,“ dodává jeho manželka.

Pneuservis, kde pneumatiky hořely, se nachází uprostřed husté zástavby rodinných domů v místní části Postřekova zvaný Mlýnec a hodiny strachu proto prožili i další obyvatelé této lokality. Celkem tu zasahovalo 18 hasičských jednotek, tedy víc než 60 hasičů a podle velitele zásahu šlo o jeden z největších zásahů na Domažlicku. Ten se navíc neobešel ani bez zranění.

„V tuto chvíli evidujeme šest zraněných, některé v důsledku horka, některé v důsledku požáru, kdy se nadýchali kouře. Mezi zraněnými byli i hasiči,“ sdělil Deníku na místě řídící důstojník územního odboru Domažlice David Dopirák.

Největší požár na Domažlicku za poslední dobu zničil obytný dům a stodolu v Postřekově | Video: Pavel Bouda

Podle neoficiálních informací je mezi zraněnými i jedna osoba s vážnějším zraněním, konkrétně se zlomeninou krčku, a čeká ji operace.

„Požár je nyní lokalizován, na místě je dostatek sil a prostředků, požár se dál nešíří a probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání konstrukcí. Zásah trval tři a půl hodiny, ale ještě bude dlouho trvat dohašování,“ popsal momentální situaci řídící důstojník.

Některé jednotky hasičů zde budou i přesto celou noc hlídat, jestli se někde nevyskytne nějaké skryté ohnisko. Police je rovněž přítomná a bude provádět na místě vyšetřování.