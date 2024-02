Výbuch podomácku vyrobené bomby, která explodovala v noci z pondělí na úterý u jednoho z domů v Horšovském Týně na Domažlicku a zranila místního muže, kvalifikovali policisté jako obecné ohrožení. Po pachateli i jeho motivu stále pátrají. V případě dopadení a postavení před soud mu hrozí až osm let vězení.

Bytový dům a následky, které výbuch nástražného systému v krabici způsobil. Létaly z něj hřebíky, šrouby a další kovové předměty. | Video: Daniela Loudová

Podomácku vyrobený nástražný systém byl umístěný v papírové krabici, ležící u vchodu bytového domu ve Vančurově ulici, jen pár desítek metrů od místní mateřské školky. Když se muž, ročník 1982, pokusil krabici odstrčit nohou, explodovala. Hřebíky, matky, šroubky a další kovové výrobky se rozletěly metry daleko, některé se zabodaly do omítky. Muž měl obrovské štěstí, utrpěl jen lehké zranění ruky, obličej zasažen nebyl.

Hlasitá rána a především to, co ji způsobilo, vyvolalo strach lidí z okolí. Policisté, kteří na místo povolali i pyrotechnika a služebního kynologa se speciálně vycvičeným psem, ve středu potvrdili, že už věc právně kvalifikovali i že se pachatele zatím dopadnout nepodařilo. Není tak jasné, co bylo důvodem útoku ani to, na koho byl namířen.

Záchranáři truchlí nad ztrátou dlouholeté kolegyně, zemřela při tragické nehodě

„Případ jsme právně kvalifikovali jako obecné ohrožení. Stále intenzivně pracujeme a vyvíjíme maximální úsilí pro to, abychom zjistili, kdo nástražný výbušný systém na místo umístil, a případ tak zdárně objasnili,“ informovala ve středu po poledni Deník policejní mluvčí Dagmar Brožová.