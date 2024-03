Do vazby putoval třicetiletý Michal B., který nastražil v Horšovském Týně výbušný systém, jenž na dálku odpálil, aby zranil cíleně muže, se kterým měl osobní spory. Policie útočníka dopadla a byl obviněn ze spáchání zločinů obecné ohrožení a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Hrozí mu tak až deset let vězení.

Obviněný muž u soudu, který rozhodoval o vzetí do vazby. | Video: Deník/Daniela Loudová

"Muž byl vzat do vazby z obavy, že by mohl uprchnout nebo se skrývat a vyhýbat stíhání, a také kvůli obavě, že by mohl svoji činnost opakovat," odůvodnil důvody uvalení vazby soudce Milan Andrle. U soudu byli přítomni i rodiče muže, kteří průběh těžce nesli, maminka rozhodnutí soudu obrečela.

Událost se stala 19. února, kdy policisté přijali oznámení o výbuchu na tísňové lince 158 po dvaadvacáté hodině. Explodovala krabice u dveří bytovky, stojící nedaleko tamní mateřské školy. Létaly z ní matky, šroubky, hřebíky a další kovové předměty, které se rozlétly do okolí a zranily muže, ročník 1982, který se vracel v tu dobu z práce. Byl převezen do Domažlické nemocnice, jeho zranění ale naštěstí nebylo nijak vážné. „Na místo tehdy vyjely policejní hlídky, vyslán byl i policejní kynolog se speciálně vycvičeným psem, pyrotechnici a výjezd kriminalistů. Bylo provedeno ohledání místa činu a jeho okolí, zajištěny kriminalistické stopy, které byly podrobeny odborným expertizám. Případ si převzali krajští kriminalisté,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Bombu v Horšovském Týně muž odpálil cíleně, kvůli osobním sporům

Celá událost vzbudila u lidí žijících v okolí strach. Měli obavy o své děti i psy. Podle policie byl ale útok cílený na konkrétního muže, nehrozí tak nebezpečí nikomu dalšímu. Pachatele se podařilo dopadnout a zamířil do vazby. „Vedle vchodových dveří bytového domu umístil nástražný výbušný systém, na který si nakoupil všechny potřebné kovové součástky, odpalovací zařízení a sám ho sestavil, a když poté ve večerních hodinách přišel poškozený ke dveřím, dálkovým ovladačem aktivoval podomácku vyrobený nástražný systém,“ popsala Brožová s tím, že motivem měly být osobní spory mezi oběma muži. Útok nebyl cílený na další osoby.