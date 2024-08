Milan Kilián dnes 05:15

Senior, který odjel do práce a od té doby ho nikdo neviděl. Muž, jenž nenastoupil do vězení a policie ho marně hledá po celé Evropě už bezmála čtrnáct let. Chlapec, který utekl z diagnostického ústavu. To jsou někteří z těch, po nichž aktuálně pátrají policisté z Domažlicka. Neznáte někoho z nich?