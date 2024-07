Soudní znalci nezjistili nic, proč by neměla Marcela Č. usednout na lavici obžalovaných. Nebyla nepříčetná, nešlo ani o nutnou obranu. Hrozí jí tak až osmnáctiletý nepodmíněný trest.

„Minulý týden bylo dokončeno seznámení všech oprávněných osob se spisem, takže každým dnem čekám na předložení spisu s návrhem na podání obžaloby,“ řekl Deníku státní zástupce Hajný. Potvrdil, že co se týče znaleckých posudků, nevidí žádný důvod, proč nepostavit obviněnou před soud. „Nebyly zjištěny žádné skutečnosti, jako je nepříčetnost, nutná obrana a podobně. Zatím je vyvozována plná odpovědnost paní obviněné a samozřejmě uvidíme, jak bude probíhat řízení před soudem,“ konstatoval Hajný.

Tragédie se v klatovské Masarykově ulici odehrála v neděli 17. března večer. Marcela Č., jejíž jméno ani tvář ze zákona nelze zveřejnit, se tehdy vrátila s partnerem opilá a zfetovaná k babičce a nevlastnímu dědovi, kteří je u sebe nechali bydlet, ač s ní v minulosti byly opakovaně problémy, zejména kvůli užívání drog. Došlo k ostré hádce, při níž Marcela Č. sáhla po velkém noži a seniora (72) několikrát bodla do zad. Mimo jiné zasáhla tepnu, a tak její nevlastní dědeček neměl šanci přežít ani přes okamžitě poskytnutou pomoc a přivolání záchranky. Dívka s partnerem po činu utekli, ale byli záhy zadrženi. Mladík byl později propuštěn na svobodu a není ani trestně stíhán, Marcela Č. však byla obviněna z vraždy a vzata do vazby. Při zasedání soudu tvrdila, že to nechtěla udělat, ale bránila svého přítele.

Její matka tehdy Deníku řekla, že dceři, byť je to její vlastní krev, zřejmě nikdy nedokáže odpustit. „Zabila člověka. Člověka, který byl zlatý,“ uvedla. „Ať dostane jakýkoli trest, přeji jí ho,“ dodala matka vražedkyně.

Její dceři za vraždu hrozí vězení na 10 až 18 let.