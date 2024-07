Obviněný Michal B. u soudu, který rozhodoval o vzetí do vazby. | Video: Deník/Daniela Loudová

„V těchto dnech krajští kriminalisté státnímu zástupci doručili návrh na podání obžaloby. Státní zástupce dnes k okresnímu soudu podal na muže obžalobu,“ uvedla ve středu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Zadržení muže, který nastražil výbušný systém v Horšovském Týně. | Video: Policie ČR

Policie sice neupřesnila, z jakých činů byl Michal B. z Domažlicka obžalován, po svém zadržení byl ale obviněn ze spáchání zločinů obecné ohrožení a těžké ublížení na zdraví ve stadiu pokusu. Pokud by byl ze stejných činů teď i obžalován, hrozí mu u soudu až desetiletý trest.

K výbuchu došlo v pondělí 19. února po dvaadvacáté hodině u dveří bytovky, stojící nedaleko tamní mateřské školy. Matky, šroubky a další kovové předměty umístěné v krabici se po odpálení dálkovým ovladačem rozlétly do okolí a zranily muže, ročník 1982, který se vracel z práce. Byl převezen do Domažlické nemocnice, jeho zranění ale naštěstí nebylo nijak vážné. „Podle zatím zjištěných skutečností mělo být motivem tohoto protiprávního jednání vyřizování osobních sporů,“ uvedla policie na síti X poté, co 6. března pachatele, který dosud nebyl podle informací Deníku trestán, zadržela zásahová jednotka.

