Proč je to tak důležité? Kvarteto nejlepších postupuje do čtvrtfinále play-off, týmy od 5. do 12. místa se o něj musí poprat v předkole.

Po páteční blamáži na ledě posledního Zlína, který sestupuje z extraligy do první ligy, hrozí Plzni pád mimo čtyřku. Západočeši prohráli 2:3 po nájezdech, i když na začátku 3. třetiny vedla 2:0. „Zbytečně jsme ztratili dva body a jsme velmi nespokojení,“ zlobil se trenér Škody Plzeň Miloš Říha.

Dvě kola před koncem základní části je zisk jednoho bodu zoufale málo. Svěřenci trenérů Baďoučka a Říhy klesli ze třetího na čtvrté místo, páté Pardubice i šesté Č. Budějovice sice mají o dva body méně než Škodovka, ale mají zápas k dobru. V neděli od 17 hodin proti Karlovým Varům hraje Plzeň poslední zápas základní části, protože v úterý má volno kvůli lichému počtu mužstev v extralize.

Škodovka ve Zlíně vedla díky sólu Budíka ze 4. minuty a nechytatelné střele uzdraveného Bulíře ze 42. minuty vedla 2:0.

Jenže domácí vstřelili dva rychlé góly. Ve 46. minutě snížil Sedláček a za necelou minutu vyrovnal Kubiš.

Rovnovážný stav vydržel až do konce třetí třetiny. V prodloužení Zlín nevyužil pokračující 33vteřinovou přesilovku čtyři na tři. Také Plzeň nerozhodla v nabídnuté dvouminutové početní výhodě znásobené díky power-play pět na tři.

Ve čtvrté sérii nájezdů rozhodl Kubiš. Střelci před ním i plzeňský Budík po něm byli neúspěšní.

„Neodehráli jsme dobrý zápas. V první třetině nám chyběl pohyb, ve druhé části jsme se trochu zlepšili. Vedli jsme, i když jsme nepodávali optimální výkon. Ubránili jsme oslabení, ale poté jsme inkasovali. Poslední dobou se nám stává, že dostaneme dva góly v rychlém sledu. Pak jsme začali hrát, ale to už bylo pozdě,“ řekl Říha.

