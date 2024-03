Holýšov doplatil i na výsledkové výkyvy. "Jeden zápas nad Sušicí vyhrajeme, ale druhý s ní prohrajeme 5:10. To samé s Klabavou. Když jsme se sešli ve slušném počtu a hráli zodpovědněji, tak jsme dokázali získávat body i s lepšími týmy. Tedy kromě Chotíkova, který nás přehrál. I s Rokycany jsme prohráli oba zápasy, ale nebyli jsme horším týmem. Od play-off jsme nebyli daleko, páté šesté místo se dalo uhrát. Líně, které postoupily do nadstavby, jsme jednou porazili. V průběhu sezony jsme kádr doplnili o tři hráče Saxany Group, která se těsně před sezonou odhlásila. Takže přišli Fiala, Jabůrek a Bokr," upozornil Špiller.

Co vás motivovalo v závěru sezony, když už jste věděli, že nepostoupíte do play-off?

Chtěli jsme se umístit lépe, poskočit v tabulce. Poslední tři zápasy sezony jsme hráli během šesti dní. Porazili jsme Klabavu 10:4, s Rapidem jsme prohráli 5:10, i když tento soupeř byl hratelný, chvílemi jsme byli lepší, ale Rapid měl podle mě lepšího gólmana a soupeř dával góly téměř ze všeho. S Malou Vískou jsme prohráli 1:5, ale měli jsme více šancí než soupeř, který měl výborného juniorského gólmana na střídavý start. Chybělo nám sportovní štěstí. V průměru jsme dali pět branek na zápas a na takový počet bychom neměli prohrát. V první desítce kanadského bodování máme dva hráče - Volf je pátý a Jabůrek devátý.

Vyhovuje vám systém play-off, kdy dva nejlepší po základní části postoupí přímo do semifinále a třetí až šestý tým hrají o postup mezi čtyři nejlepší?

Před sezonou chtěla polovina týmů hrát play-off, ale polovina nikoliv. Proto se domluvilo, že nadstavbu bude hrát prvních šest týmů na dva vítězné zápasy. Budeme o tom znovu mluvit na schůzce krajského svazu, ale my bychom se play-off s osmi týmy nebránili.

Zůstane kádr na příští sezonu pohromadě?

Doufám, že ano. Máme zájem, aby kluci, kteří přišli ze Saxany, pokračovali. Byl jsem s nimi spokojený. Roman Jabůrek je vynikající hráč, Venca Fiala hrával druhou ligu za Klatovy. Vypadá to, že kluci by měli mít zájem hrát dál za nás. Pokud by se nám podařilo mužstvo vhodně doplnit, tak si myslím, že bychom měli příští sezonu hrát důstojnější roli. Doufáme, že se nám podaří kádr ještě posílit.

Přihlásíte áčkovou skupinu krajské soutěže?

V současnosti bychom chtěli. Tréninky máme do konce března, trénujeme společně s naším Hobby Teamem. Tomu se daří v Hobby lize, v níž by mohl obsadit první nebo druhou pozici. Většinou v něm hrají holýšovští kluci, z čehož máme radost. Poslední zápas hrají týden před Velikonoci. Poté bychom udělali závěrečné vyhodnocení, na němž se budeme bavit o budoucnosti.

