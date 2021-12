Tak přece jen odplata, i když ubojovaná. Hokejisté Škoda Plzeň vyhráli páteční západočeské derby z programu 29. extraligového kola 3:2, Energii tak vrátili zářijovou porážku z Karlových Varů a v tabulce dál drží třetí místo.

Souboj nabídl od začátku svižný hokej a nebylo znát, že se utkává třetí tým s jedenáctým.

V půlce třetiny domácí Indiáni přečkali Jiříčkovo vyloučení a v závěru, kdy už někteří z hrstky diváků odcházeli na párek, Plzeň udeřila. To Jiříček obkroužil branku hostů a z úhlu nahozený puk si do sítě srazil jeden z bránících hráčů. Gól do šatny.

A hned po přestávce, kdy se diváci teprve trousili na svá místa, zvýšila Škodovka na 2:0. Nová plzeňská akvizice Dufek nahodil puk před karlovarskou bránu a v nastalém zmatku Dzierkals z dorážky už gólmana Novotného překonal.

Jenže domácí pak naložili špatně s první přesilovkou. K brejku nasadil Kohout, ale domácí brankář Svoboda tým podržel. Brusliví hosté měli i pak o něco víc ze hry a ve 33. minutě při signalizovaném vyloučení snížili. Rozjetý junior Kulich se kličkou zbavil beka a puk napálil k pravé tyči.

Členové Fotoklubu Plzeň znovu vystavují v prostorech Nákupní Galerie Slovany

Třetí dějství bylo ještě třaskavé a o osudu derby se rozhodovalo v nerovnovážném stavu hráčů. Na začátku Škodovka početní výhodu ještě nevyužila. Domácí Kodýtek pak vrazil soupeře na mantinel, dostal za to trest na pět minut a do konce zápasu, jenže hosté dlouho přesilovku dvěma fauly po sobě otočily v nevýhodu. Což Plzeň potrestala. Na 3:1 pro domácí zvýšil v přesile čtyři na tři parádní trefou Schleiss.

Hosté sice v 52. minutě rovněž v přesilovce ještě odpověděli, když po kombinaci se z dorážky prosadil Černoch. Plzeňská branka byla posunutá a gól byl uznán až po konzultaci s videorozhodčím. Energetici měli i další šance, ty však domácí odvrátili, v závěru ubránili i téměř dvouminutovou power-play soupeře a slavili třetí vítězství v řadě.

V neděli má Plzeň volný los a následně čekají Indiány tři utkání u soupeřů, první v úterý v Pardubicích.

Škoda Transportation má blízko k zakázce na dodávku 40 tramvají do Bratislavy



Hlasy trenérů:

Miloš Říha (Plzeň): „Šlo o vyrovnané, urputné a bojovné utkání. Na nějaké přečíslení nebylo moc prostoru. Za stavu 2:0 jsme pár chyb udělali a soupeř to potrestal kontaktní brankou. Rozhodujícím faktorem bylo, že jsme z pětiminutového oslabení udělali naší výhodu a dali rozhodující gól. Závěr jsme ubojovali a jsme strašně rádi za tři body.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Bylo bojovné utkání z obou stran. Dobře jsme do vstoupili do zápasu, vytvořili jsme si několik šancí, které jsme ale neproměnili. Naopak jsme dostali do šatny smolný gól, který domácí nakopl. Bohužel jak skončila první třetina, tak začala i ta druhá. Pro nás dvě nešťastný branky, které daly domácím klid na hokejky. My jsme bojovali celé utkání. Klíčovým momentem bylo, že jsme špatně naložili s přesilovými hrami. Domácí vyhráli zaslouženě.“

ŠKODA PLZEŇ – ENERGIE KARLOVY VARY 3:2

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:1. Branky a nahrávky: 20. Jiříček, 21. Dzierkals (J. Dufek, Mertl), 48. Schleiss (Čerešňák, Bulíř) – 33. Kulich (Flek), 52. Černoch (Immo, T. Rachůnek). Rozhodčí: Úlehla, Pražák – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:4, navíc Kodýtek (Plzeň) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. Střely na branku: 29:28. Diváci: 1000. Nejlepší hráči: Martin Dzierkals – Jiří Kulich.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Kvasnička, Budík, Graňák – Dzierkals, Mertl, J. Dufek – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – M. Lang, F. Přikryl. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, L. Doudera, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, Weinhold – T. Rachůnek, Kulich, Flek – Immo, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.