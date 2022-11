Přitom Olomouc vstoupila do zápasu 14. kola parádně a v páté minutě otevřel skóre ranou k vzdálenější tyči Dujsík. Hanáci byli na koni, jenže další gól nepřidali, když olomouckým střelcům stál v cestě jistý Pavlát. Plzeňský gólman vytahoval skvělé zákroky, jako když likvidoval velkou Andělovu šanci.

V prostřední části se pak karta začala obracet. Plzeň daleko víc zaměstnávala Lukáše v olomoucké bráně. Odolával, ale na Mertlovo bekhendové zakončení nedosáhl. Srovnání skóre Škodovku nastartovalo a nástup hostů do závěrečného dějství byl drtivý. Krátký zbytek přesilovky v úvodu ještě nevyužili, ale zůstali v útočném pásmu a Baránek jen 20 sekund po zahájení třetiny zařídil Indiánům vedení. A dvě minuty nato Suchý tečí zvýšil už na 3:1 pro Plzeň.

Domácí se ještě snažili, ale Pavláta nepřekonali. A to ani při hře v šesti při hře bez gólmana, kterou riskli necelé tři minuty před koncem. Naopak vyhozený kotouč z plzeňského pásma dojel Dvořák a usměrnil ho do prázdné domácí klece. Oslavy mohly začít.

Škodovka bodovala počtvrté v řadě a odskočila týmům ze dna tabulky Kladnu a Litvínovu. Další zápas hraje Plzeň o pátečním svátku, kdy doma od 16.30 hostí v tabulce druhé Vítkovice.

Hlasy trenérů:

Jan Tomajko (Olomouc): „Dobře jsme začali. Měli jsme šance, z nichž jsme vytěžili jeden gól. Ve druhé třetině se to srovnalo, pak to bylo 1:1. Myslím, že rozhodl gól Plzně na začátku třetí třetiny. Potom už to bylo hodně těžké, Plzeň výborně bránila, neustále nás napadala, bylo tam hodně osobních soubojů. My jsme se nedokázali prosadit do předbrankového prostoru a bohužel jsme si moc nepomohli ani přesilovkami, ve kterých jsme měli strašně málo příležitostí."

Petr Kořínek: „Tři body jsme už potřebovali a jsme za ně strašně rádi. Začátek utkání přitom nebyl z naší strany dobrý, ale od druhé třetiny se to zlepšilo a podařilo se nám vyrovnat. Nabádali jsme kluky, aby byli dál aktivní, abychom hráli aktivní hokej a ve třetím dějství to tak bylo. Zápas směřoval k výsledku o jednu branku. Bylo jasné, že ten, kdo ji vstřelí. vyhraje a nám se to podařilo."

Olomouc - Škoda Plzeň 1:4

Třetiny: 1:0, 0:1, 0:3. Branky a nahrávky: 5. Dujsík (Ondrušek, Olesz) – 26. Mertl (A. Dvořák, Kaňák), 41. Baránek (Zámorský, Kodýtek), 43. Suchý (Zámorský, Soukup), 58. A. Dvořák (Schleiss). Rozhodčí: Obadal, Stano – Gebauer, Axman. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Střely na branku: 31:29. Diváci: 4 335.

Nejlepší hráči: Michal Kunc – Dominik Pavlát.

Olomouc: Lukáš – Dujsík, Ondrušek, Škůrek, Švrček, T. Černý, Řezníček, Rutar – Orsava, Kusko, J. Káňa – Navrátil, Nahodil, Klimek – Bambula, Menšík, Kunc – Kucsera, Anděl, Olesz. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Škoda Plzeň: Pavlát – Baránek, Zámorský, Kremláček, Vitaloš, Houdek, Kaňák, Kvasnička – Schleiss, Kodýtek, Hrabík – A. Dvořák, Mertl, Rekonen – Blomstrand, Malát, Lang – Suchý, Soukup, Bitten. Trenéři: Kořínek a Bombic.