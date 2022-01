Co se v úvodu nového roku děje s hokejovou Škodou Plzeň? Co brzdí čtvrtý tým extraligy a jedno z překvapení aktuálního ročníku? Otázky, kterým čelili plzeňští Indiáni poté, co v šesti lednových zápasech ani jednou nevyhráli za tři body.

V úterní předehrávce 51. kola však Plzeňští rázně odpověděli, když doma porazili českobudějovický Motor 4:1. Dvěma góly se na vítězství podílel nejproduktivnější plzeňský útočník Bulíř (42 zápasů, 22 gólů a 24 asistencí).

Škodovka se sice záhy ocitla v oslabení, ale potvrdila, že ho zvládá nejlíp v extralize. Vytvořila si i víc šancí, než soupeř ve výhodě a Pavlát, který dostal v plzeňské bráně přednost před jedničkou Svobodou, nemusel vůbec zasahovat.

A pak už aktivnější domácí otevřeli skóre. Přikryl rozjel výpad a Suchý po Bulířově pobídce překonal z otočky Hrachovinu v kleci hostů. „Naznačil jsem střelu, ale puk jsem ještě prostrčil kolem beka na Suchoše, který vše krásně zakončil,“ ocenil Bulíř.

Plzeň měla dál více ze hry a těsný náskok mohla navýšit, ale Hrachovina svůj tým podržel.

Domácí vlétli důrazně i do druhé třetiny. Závar před brankou hostů však Kodýtek ani Schleiss nezúročili a Indiáni nevyužili ani následnou přesilovku. Naopak do brejku pláchl budějovický Vondrka, ale z mezikruží pálil jen do Pavláta.

Škodováci ještě zahrozili z přečíslení, ale bez efektu a udeřili hosté. Po zaváhání v plzeňské rozehrávce našel Vondrka na ose hřiště budějovického lídra Gulaše, který vymíchal Pavláta a mezi betony gólmana srovnal na 1:1.

Vyrovnání Jihočechy povzbudilo, domácí čelili značnému tlaku a jen díky Pavlátovi a jeho zákrokům platilo smírné skóre. Pak však Škodovka dvěma slepenými góly soupeři během třiceti sekund znovu odskočila.

Nejprve si domácí pomohli bleskovým využitím přesilovky. Hrachovina po skrumáži neudržel puk ve výstroji a z brankoviště ho do sítě dorazil Bulíř. Z trestu hostů uplynulo jen 13 sekund. A krátce nato po Schleissově pobídce od levého mantinelu Blomstrand z mezikruží rychlým švihem zvýšil na 3:1 a převážil zápas na stranu Indiánů.

Ve třetí části se Motor ještě pokoušel o zvrat, ale neuspěl a Přikryl pak nastartoval nájezd Bulíře, který svým druhým gólem v utkání zpečetil triumf Škodovky. „Konečně jsme zase vyhráli za tři body. Věřím, že nás to nakopne a navážeme na to v dalších utkáních,“ přál si Bulíř.

Ve čtvrtek Škodovka znovu doma vyzve od 17.30 hodin Pardubice.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Utkání jsme dobře začali, měli jsme pohyb, tlak do branky, hráli jsme dobře na kotouči, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. Ve druhé třetiny jsme nedali velkou šanci a soupeř z brejku vyrovnal. Pak měli Budějovice spoustu šancí, druhá třetina byla z naší strany špatná, ztratili jsme pohyb a hrozně jsme zmatkovali na kotouči. To, že vyzněla třetina v náš prospěch bylo velké štěstí. Ty dva góly utkání zlomily. Ve třetí třetině jsme se vrátili zpátky k tomu, co jsme chtěli hrát, přidali jsme jeden gól a dle mého jsme zaslouženě vyhráli. Jsem za to hrozně rád. Začátek roku pro nás nebyl ideální a klukům děkuji za první tříbodové vítězství.

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Zápas se mi nehodnotí jednoduše. Neměli jsme úplně ideální vstup do utkání, poté jsme se díky výborné druhé třetině dostali zpět do zápasu, dorovnali jsme skóre a měli jsme plno dalších šancí. V této pasáži, kdybychom odskočili ve skóre, tak si myslím, že konečný výsledek by byl úplně jiný. Místo toho jsme udělali individuální chybu. Nechali jsme se vyloučit, navíc jsme dostali takový jednodušší gól a to poté nahrálo rázu zbytku utkání. Plzeň si to ve třetí třetině už pohlídala. Domácí hráli kvalitní utkání, my jsme bohužel tahali za kratší konec.“

ŠKODA PLZEŇ – MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:1

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 5. F. Suchý (Bulíř, F. Přikryl), 35. Bulíř (F. Přikryl), 35. Blomstrand (Schleiss, L. Kaňák), 49. Bulíř (F. Přikryl) – 26. Gulaš (Vondrka, Vráblík). Rozhodčí: Mrkva, Pražák – Lederer, Zíka. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 30:24. Diváci: 1 000. Nejlepší hráči: Michal Bulíř – Lukáš Pech.

Plzeň: Pavlát – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl, Kremláček – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Dzierkals, Mertl, M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek Trenéři: Baďouček, Říha mladší a Vlasák.

České Budějovice: Hrachovina – Šenkeřík, Bindulis, Percy, Štencel, Vráblík, Štich – Vondrka, Pech, Gulaš – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Chlubna, Koláček, Z. Doležal. Trenéři: Modrý, P. Martinec a Fousek.