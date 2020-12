Škodovka, která postrádá řadu hráčů včetně tří centrů v čele s Tomášem Mertlem, se sice v úvodní třetině ujala vedení, jenže domácí v prostřední části skóre otočili a těsný náskok uhájili až do konce.

Plzeň tak utrpěla třetí porážku v řadě a před reprezentační pauzou klesla v tabulce na třetí místo za Spartu. Naopak Berani zlomili sérii domácích porážek.

Hosté nastoupili jen se třemi útoky, přesto byli v ofenzivě nebezpečnější, s Gulašovo šancí si ale poradil zlínský brankář Huf.

Na opačné straně zase Pavláta, který včera zastoupil plzeňskou jedničku Frodla, zkoušel Dluhoš. Škodovka hrála častěji v početní přesile a třetí výhodu proměnila. V čase 16:28 vymetl horní růžek domácí brány Kracík.

I druhou třetinu začali lépe hosté, jenže své šance nevyužili a museli litovat. Berani pak skóre otočili.

Pavlát si ještě poradil s Ondráčkovým výpadem v oslabení. Ve 33. minutě se ale kolem plzeňské branky obtočil Honejsek a puk z úhlu napotřetí protlačil za Pavláta. Bylo srovnáno.

Před Hufa se od zadního mantinelu prosmýkl Gulaš, jenže neuspěl, stejně jako Suchý z dorážky. A zlínské útoky sílily.

Po faulu na Kubeše ještě domácí přesilovku nevyužili, naopak mohli sami inkasovat, když přečíslení zakončoval Straka. Jenže pak Berani pokračovali v tlaku a Vopelka ranou z dálky strhl vedení na domácí stranu.

Že šlo o vítězný gól, ukázala třetí dvacetiminutovka.

Hned po pauze hráli hosté přesilovku. Rychlý útok zakončoval Gulaš, ale Huf stihl reagovat a krátce nato zblokoval i Kracíkův pokus. Po Gulašově pobídce pak domácího gólmana nepřekonal ani rozjetý Kantner. Vytáhl se také Pavlát, který při hře čtyři na čtyři kryl Ferencův nájezd.

Zlín pak šetřil čas. Snažil se držet hru v bezpečné vzdálenosti od své branky, navíc hosté si komplikovali situaci nedisciplinovaností.

Když se už dostávali do tlaku a chystali odvolání gólmana, přišlo vyloučení. Pavlát však bravurně vychytal Honejskovu bombu. Jenže Škodovka faulovala i v samém závěru, přesto trenéři hostů ještě sáhli k power-play, ani v pěti proti pěti už však Indiáni vyrovnávací gól nepřidali.

„Ubojované, byla na nás velká tíha, hráli jsme poslední zápasy špatně, ale kluci ze sebe vydali maximum. Podpořil to výborným výkonem gólman Dan Huf. Moc hokejové krásy tam nebylo, ale makali jsme nadoraz, měli jsme i trochu štěstí a vyhráli jsme,“ komentoval zápas zlínský kouč Martin Hamrlík.

Zato trenérovi Škodovky do řeči moc nebylo. „Hodnotí se mi to těžce, nepředvedli jsme ideální výkon, nepomohli jsme si v přesilovkách,“ konstatoval Ladislav Čihák. „V první třetině jsme měli trochu navrch, víc šancí, ale bohužel to nebylo z naší strany dobré a je to další porážka. Musíme si to pořádně to rozebrat,“ uvedl kouč.