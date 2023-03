Hokejisté Plzně podlehli doma Liberci 1:3 a ocitli se na hraně vyřazení. Čtvrtý zápas se hraje znovu v Logspeed CZ Aréně v neděli do 17 hodin.

Plzeňský útočník Kryštof Hrabík (vlevo) se ve třetím utkání předkola snaží překonat Petra Kváču v brance Liberce. | Foto: hcplzen.cz/Milan Podpera

Hokejisté Škody Plzeň nenavázali na čtvrteční vysokou výhrou 6:0 z Liberce, doma ve třetím utkání předkola padli 1:3 a v neděli tak budou odvracet konec sezony. Favorizovaní Tygři v sérii vedou na zápasy 2:1 a od postupu do čtvrtfinále je dělí jediná výhra. Čtvrtý zápas se znovu v plzeňské Logspeed CZ Aréně bude hrát v neděli od 17.00 hodin.

Přitom Škodovka měla i třetí bitvu dobře rozehranou.

Góly začaly ve vyrovnaném duelu padat v prostřední třetině. Po otevření skóre sahali hosté, ale na Pavláta v plzeňské bráně si nepřišli. Betonem vytěsnil Vlachův pokus zblízka a včasným vyjetím kryl i obrovskou šanci Melancova. Následně liberecký faul a špatné střídání nabídly Škodovce přes minutu trvající přesilovku pět na tři, čehož domácí využili. Zámorského bombu gólman Kváča s obtížemi vyrazil a Pour pohotovou ranou pod břevno poslal Plzeň do vedení.

Jakub Pour (vlevo) se raduje z vedoucího gólu.Zdroj: hcplzen.cz/Milan Podpera

Domácí mohli přidat i druhý gól, jenže po Blomstrandově pobídce z rohu trefil Dvořák jen tyčku. Museli litovat, protože pak už kousali jen Tygři. V závěru druhé třetiny hosté nevyužili početní výhodu, krátce i v pěti na tři, jenže z pokračujícího tlaku udeřili. Nekrytý Frolík vybruslil z rohu kluziště před Pavláta a odčaroval kouzlo strážce plzeňské klece. Třetí část se tak proměnila v urputný boj o rozhodující gól a hosté byli těmi šťastnějšími. Bulíř ještě trefil tyčku, ale v 50. minutě se po skrumáži před Pavlátem prosadil Kolmann. Puk zblízka procedil pod klubkem těl před plzeňskou brankou a sudí po dlouhém zkoumání u videa gól uznali. Plzeň ještě bojovala, ale v závěru se o šanci na zvrat připravila sama. Hrála s příliš hráči, ale i přes vyloučení domácí riskli hru bez gólmana a soupeř do prázdné branky zpečetil důležitou výhru.

Škodovka se tak ocitla na hraně vyřazení a pokračování série si v neděli vynutí jen vítězstvím.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání, povedlo se nám dát první branku, měli jsme tak dobrý vstup do utkáni. Měli jsme následně šanci dát i na 2:0, avšak dali jsme tyčku, možná by zápas vypadal jinak. Bohužel jsme následně inkasovali gól a zápas byl nahoru dolů. Nepomohli jsme si ani poté přesilovkami. Nakonec rozhodl takový šťastný gól, nicméně hráče musíme pochválit, všichni bojovali a měli správné nasazení. Jdeme dál, Liberec vede 2:1, připravíme se na další zápas a pokusíme se sérii vrátit do Liberce.“

Patrik Augusta (Liberec): „Velice vyrovnané utkání, kdy si ani jeden z týmů nedal metr ledu zadarmo, hrál se hodně fyzický hokej. Dostali jsme gól v přesilovce, to nás mírně zabrzdilo a vyvedlo z míry. Ustáli jsme i další šance soupeře a následně nám hodně pomohl gól na 1:1. Pak jsme důrazem na brankovišti dali ve třetí třetině druhý gól. Hráči utkání odmakali, nicméně musíme se připravit na další zápas.“

Škoda Plzeň – Bílí Tygři Liberec 1:3

Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky: 26. Pour (Zámorský, Rekonen) – 36. Frolík (Vlach, Filippi), 50. Kolmann (Balinskis, Birner), 60. Birner (Vlach, Balinskis).

Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Frodl, Lhotský. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1.

Střely na branku: 23:25. Diváci: 4 716.

Stav série: 1:2.

Nejlepší hráči: Petr Zámorský – Michael Frolík.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček, Houdek, Jaroměřský – Schleiss, Suchý, Pour – Holešinský, Mertl, Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann – Birner, Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř, Rychlovský – Šír, Jelínek, Dlouhý. Trenéři: Augusta, Kudrna a Jiruš.