Čtvrtým kolem pokračovala krajská hokejová liga, v jejímž vedení jsou nadále hokejisté Rokycan, kteří porazili rezervu Sokolova vysoko 11:1. Třemošná si poradila s Chebem B 6:2, Kaznějov podlehl rezervě Klatov 1:2. Tachov získal první body v Mariánkách po výsledku 5:2. A Domažlice si poradily s Nejdkem 6:3.

Cheb B - Třemošná 2:6 | Foto: Meteor Třemošná

Třemošná - Cheb B 6:2

„Vstup do zápasu se nám moc nevydařil. Na soupeře jsme vytvářeli velký tlak a domácí naopak dvakrát potrestali naše chyby. Naštěstí se nám podařilo do konce první třetiny dvakrát odpovědět a do šaten jsme šli za stavu 2:2. Zápas se rozhodl ve druhé třetině, kdy jsme Cheb nepustili k žádné větší šanci a dvakrát jsme skórovali. Po celý zápas jsme měli velkou převahu, ale neproměňovali jsme tutové šance. I přesto jsme dokázali v poslední třetině přidat další dvě branky a přivezli jsme si domu cenné tři body," hodnotil utkání třemošenský obránce Tomáš Soukup.



Třetiny: 0:2, 2:2, 0:2. Branky a nahrávky Třemošné: 16. Beran (Levora), 19. Michel (Koukolík, Smejkal), 22. Davídek (Soukup), 40. Soukup (Mainer, Polívka), 51. Dušek (Polívka, Mainer), 59. Monhart (Levora, Soukup).

Sestava Třemošné: Štekr – D. Smejkal, Fojt, Javornický, Soukup – Levora, Dušek, Beran, Koukolík, Monhart, Davídek, A. Sedláček, Polívka, Michel, Mainer.