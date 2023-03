Krajská hokejová liga svede po roce ve finále znovu stejné soupeře. Třemošná se po vítězství nad Domažlicemi utká s Rokycany, které si vybojovaly účast o první místo postupem přes rezervu Klatov.

Hokejisté Třemošné (na snímku ve žlutomodrých dresech) ve druhém utkání semifinálové série play-off s Domažlicemi (v modrém). | Foto: Leontýna Frýbová

Proti Domažlicím musel Meteor bezpodmínečně zvítězit v základní hrací době a zároveň následně uspět v náhlé smrti v prodloužení, pokud chtěl znovu po roce bojovat o celkový triumf. Chodové totiž zvládli lépe první měření sil, když zvítězili 6:4.

V odvetě ale Třemošná naplno využila výhodu domácího prostředí a od začátku nezadržitelně směřovala za vítězstvím. Po základní hrací době vyhrála Třemošná 6:1. Následně se ale postupové karty na chvilku zcela srovnaly. Rozhodnout muselo prodloužení, v němž tak stačil i Domažlicím pouze gól, aby se podívaly do finále. Rozjetý Meteor ale odmítl jakékoliv drama. Po minutě hry se prosadil po nahrávce Jakuba Koreise obránce Tomáš Soukup, který tak zajistil svému týmu vstupenku do závěrečné bitvy o titul.

„Aby jsme postoupili do finále, museli jsme Domažlice porazit v základní hrací době i v následném prodloužení. Podle toho jsme všichni k utkání přistoupili. A přineslo to ovoce. Jsme tam. Děkujeme soupeřům, byla to parádní série, která musela fanoušky bavit. Právě jim bych chtěl za celý tým poděkovat, protože nám připravili parádní atmosféru a hnali nás za vítězstvím od začátku až dokonce," byl nadšený útočník Třemošné Martin Davídek.

Zklamaný byl naopak po porážce forvard Domažlic Jakub Faschingbauer. „Věděli jsme, že druhý zápas odehraje Třemošná v silnějším složení, což se také potvrdilo. Mrzí mě pár neproměněných šancí v prvních dvou střídáních. Zápas mohl vypadat jinak. Měli jsme hodně vyloučených, a to nám také nepomáhalo. Na prodloužení jsme šli s hlavou nahoře a věřili jsme si. Bohužel jsme dostali smolný gól, jenž rozhodl. Každopádně jsem na tým hrdý a třetí místo považujeme za úspěch. Máme mladý tým a spoustu utkání a bitev před sebou. Těšíme se na ně," zůstal pozitivní po porážce domažlický kapitán.

Rokycany si ve druhém zápase poradily s béčkem Klatov vysoko 7:2. Finálová série, která se hraje již klasicky na dva vítězné zápasy, začne v sobotu od 17 hodin na rokycanském zimním stadionu. Druhý zápas je pak na programu v neděli od 18.30 v Třemošné. Případný rozhodující třetí duel by se pak odehrál další víkend.

Třemošná - Domažlice 7:1 po prodloužení

Třetiny: 2:0, 3:0, 1:1 - 1:0. Branky a nahrávky: 4. Koreis (Šibra, Beran), 18. Slavík (Davídek, Princl), 24. Soukup (Reitspies, Výborný), 32. Reitspies (Princl), 33. Reitspies (Davídek, Princl), 56. Koreis, rozh. gól v prodloužení 62. Soukup (Koreis) – 43. Baxa (Toupal, Faschingbauer).

Sestava Třemošné: J. Štekr — J. Slavík, M. Výborný, M. Muchka, T. Soukup — J. Šibra, J. Beran, J. Šucha, J. Koreis, O. Monhart, M. Davídek, V. Reitspies, V. Polívka, M. Princl, M. Pouska.

Sestava Domažlic: J. Květoň — M. Kubík, J. Kulhánek, T. Lenárd, D. Kobes, J. Šperl, J. Starý — D. Mirovský, D. Hruška, V. Holomoj, J. Toupal, Š. Říha, J. Baxa, L. Šíma, R. Šeba, J. Faschingbauer.

Program finále: 1. zápas: sobota od 17 hodin: Rokycany - Třemošná, 2. zápas: neděle od 18.30: Třemošná - Rokycany.

