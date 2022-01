Sokolov B – Třemošná 5:6

„Po minulém utkání se Sokolovem jsme věděli, že soupeř je kvalitní a určitě nás nečeká nic lehkého. Obejít jsme se navíc museli i bez několika opor a hráli jsme jen na čtyři obránce,“ vysvětloval útočník Třemošné Martin Davídek.

„V první třetině jsme dostali gól do šatny a v kabině jsme si museli vyříkat pár věcí. Od druhé části jsme začali mít herně navrch, ale Sokolov využil snad každou šanci, do které se dostal. Bylo z toho drama až do závěrečného hvizdu,“ hodnotil zápas forvard Meteoru, jenž vstřelil v utkání jednu branku.