Třemošenský Meteor v krajské hokejové lize i s Jakubem Koreisem uspěl v Domažlicích 8:5. Prohru naopak musel skousnout Kaznějov, jenž nestačil 3:6 na Rokycany. Tachov schytal debakl v Nejdku.

Třemošná (na archivním snímku v modrém) si poradila s Domažlicemi. | Foto: Meteor Třemošná

Domažlice – Třemošná 5:8

Utkání plno zvratů dopadlo nakonec lépe pro třemošenský Meteor, který rozhodl o svém vítězství čtyřmi brankami ve třetí třetině.

„Nebyl to jeden z jednodušších zápasů, ale to jsme čekali. Domažlice mají jednu silnou lajnu, zatímco my to máme více rozložené, což rozhodlo. Obzvlášť poté, co vypadl ze hry, vlivem zranění, domácí Polata. Body do tabulky z Domažlic jsou ceněné. Zatím jsme neprohráli v základní hrací době a z týmu mám dobrý pocit,“ řekl třemošenský Václav Polívka.