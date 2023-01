Nejprve fandil u televize, aby pak po páté hodině ráno tišil po telefonu zklamání syna Davida, rovněž beka, z porážky ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let. Česká juniorka padla v bitvě o zlato s domácí Kanadou až v prodloužení.

„Jasně, že porážka mrzí. Když se dostaneš takhle daleko, tak chceš vyhrát i poslední zápas, takže rozčarování kluků chápu. Na druhou stranu se nemají za co stydět. I stříbro je obrovským úspěchem,“ zdůrazňuje slavný rodák z Rokycan. „S odstupem času to kluci docení. Vždyť medaili pro Česko vybojovali po osmnácti letech,“ připomíná Špaček.

Devatenáctiletého potomka, který se narodil v americkém Columbusu, při Špačkově působení v tamním týmu NHL, povzbuzoval celé mistrovství. „Volali jsme si, jak to šlo,“ potvrzuje hrdý táta. „David odehrál dobrý šampionát. Z rok a půl, co působí v zámoří (Sherbrooke, QMJHL – prestižní juniorská liga v Kanadě) se zase posunul dál. V soutěži patří k nejlepším bekům, takže mě jeho výkony až tak nepřekvapily. Ale pořád je co zlepšovat,“ říká chlapík, který si za mořem v neslavnější hokejové lize světa odkroutil třináct sezon a jako trenér to dotáhl na post asistenta kouče národního týmu.

Přesto synovi během šampionátu nějak zvlášť neradil. „Pár věcí jsme rozebírali, ale jen drobnosti. Ono je těžké poslouchat tátu, znáte to (úsměv). Spíš jsem mu připomínal, máš tam skvělé trenéry, Marka Židlického, ty poslouchej. Hraješ se Standou Svozilem, tak s ním si rozeberte, co můžete zlepšit,“ prozrazuje Špaček.

Největší síla hokejové juniorky podle něj tkvěla v klapající souhře a v soudržnosti. „Tým kolem gólmana Suchánka, Svozila a Jiříčka a dalších je pohromadě tři roky. Uspěli už na turnaji sedmnáctek v Kanadě, dál spolu rostli, dobře se znají a teď to zúročili,“ shrnuje jízdu českých mladíků za stříbrem. „Navíc většina z kluků hraje v zámořských soutěžích, v nichž do sebe vstřebávají moderní rychlý hokej. Jsou na to zvyklí, vydrží a nedělá jim to problém. Což platilo o všech čtyřech pětkách, takže tým byl na šampionátu neskutečně kompaktní. Navíc podpořený skvělým brankářem,“ přidává další postřeh.

A nemyslí si, že by mělo jít jen o výjimečný úspěch.

„Stříbro je pecka, ale nemusí zůstat jen u ní. Vždyť v týmu zůstává spousta šikovných kluků ročníku 2004 a za nimi hráči 2005. Zúročuje se práce trenérů z mladších reprezentací, takže budoucnosti bych se nebál,“ dodává nyní manažer mládeže v plzeňské Škodovce.

O to víc Špačka těší, že hned čtyři vicemistři světa, kromě Davida Špačka ještě David Jiříček, Marce Marcel a Petr Hauser, prošli plzeňskou líhní už podruhé v řadě vyhlášenou nejlepší hokejovou akademií u nás. „Je to odraz práce mládežnických trenérů v Plzni. Já jsem s kluky šel od šesté třídy, kdy spolu hráli v jednom týmu. Viděl jsem, co v nich je a jak se zlepšují. Teď už jdou vlastní cestou, ale potřebný základ získali ve Škodovce,“ říká s hrdostí Špaček.

Pro jeho syna však šlo o poslední vystoupení na dvacítkách a čeká ho přechod mezi chlapy. „David je v NHL draftovaný Minnesotou, takže je na klubu, jak se rozhodne. Pak se uvidí jestli bude pokračovat v zámoří nebo bude hledat angažmá v Evropě,“ říká otec.

Za synem by se rád ještě v téhle sezoně vydal. „Někdy v březnu bych chtěl letět do Kanady, abych viděl naživo play-off v QMJHL,“ potvrzuje člen zlaté party z Nagana.

Od historického triumfu českých hokejistů na olympijských hrách přitom záhy uplyne čtvrtstoletí. „Hrozně to letí. Vůbec by mě nenapadlo, že je to už pětadvacet let. Připomněla mě to až zpráva, že se k jubileu chystá exhibiční zápas. Ale já už budu jen na střídačce, jako trenér,“ usmívá se Špaček.

Hráčskou kariéru uzavřel před deseti roky. Loučil se ziskem mistrovského titulu v dresu Škodovky. Teď pomáhá vychovávat následovníky.

Stříbrní hokejisté z Plzně (zleva) Marcel Marcel, David Špaček a David Jiříček.Zdroj: Ondřej Kaláb, Český hokej

Kdo jsou stříbrní hokejisté z Plzně

David Jiříček

Narozen: 28. 11. 2003, Klatovy

Začínal v Klatovech, ale brzy přešel do Škody Plzeň, kde naskočil od sezony 2019/2020 do extraligy. Loni v létě ho draftoval Columbus Blue Jackets, za který odehrál dva zápasy v NHL. Jinak nastupuje za Cleveland Monsters v AHL.

Hokej hraje za juniory Škody Plzeň i jeho mladší bratr Adam.

David Špaček

Narozen: 18. 2. 2003, Columbus

Jeho dědeček hrál stolní tenis, ale syny Petra a Jaroslava, olympijského vítěze z Nagana, dal na hokej. A ve šlépějích otce teď kráčí i David. Začínal v Třemošné, v juniorech hrál za Škodu Plzeň. Poslední dvě sezony válí v zámořské juniorce za Sherbrooke Phoenix.

Marcel Marcel

Narozen: 31. 10. 2003, Plzeň

S plzeňskou Škodou získal mistrovský titul v juniorech. V minulé sezoně nakoukl i do extraligy, aby pak také zamířil do zámořské juniorky, kde působí v Gatineau Olympiques.

Jeho starší bratr Patrik hraje extraligu za Mountfield HK. Také on byl na MS do 20 let, v roce 2014 si zahrál proti dnes slavnému Conoru McDavidovi.

Petr Hauser

Narozen: 19. 9. 2003, Plzeň

I on začínak ve Škodě Plzeň, ale od léta 2021 je hráčem pražské Sparty, na střídavý start hraje teď i 1. ligu za Baníku Sokolov.