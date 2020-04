A chybět nebudou ani zástupci Škody Plzeň, jejíž barvy hájí Pavel „Pikej“ Kail a Dominik „CzechDomin“ Humpál, kteří skončili po základní části osmí. Ve čtvrtfinále se tak utkají s jejím vítězem Mladou Boleslaví.

„Konkurence je velká, ale určitě budeme chtít Boleslav vyřadit. Snad podám výkony, které se ode mě očekávají,“ věří Dominik Humpál.

„Je potřeba si dát ruku na srdce a říct si, že zdaleka favority nebudeme. To ale neznamená, že do toho nedáme absolutně vše, co bude v našich silách,“ doplnil ho Pavel Kail.

Další dnešní čtvrtfinálovou dvojici tvoří Pardubice s Karlovými Vary. Série Liberec – Brno a Kladno – Třinec se budou hrát až 25. dubna.

Fanoušci mohou zápasy sledovat na oficiálním Twitch kanále EHL i O₂ TV Sport. Ve hře je i finanční odměna ve výši 150 000 Kč.

Play off se bude hrát na tři vítězná utkání dřívějším systémem tenisového Davis Cupu.