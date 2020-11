Nejvýš s 11 body je král uplynulých tří sezon a plzeňský lídr Milan Gulaš (5 gólů + 6 asistencí), následován parťákem Tomášem Mertlem (10 b., 8 gólů + 2 asistence). Na toho se v minulém vítězném duelu s Pardubicemi dotáhl dvougólový Petr Straka (10 b., 4 + 6).

Pro úplnost, deset bodů má ještě třinecký Matěj Stránský (6 + 4).

„Není to jen o mně, celá lajna šlape,“ říká s pokorou 28letý Petr Straka, který se na porážce Dynama podílel gólem v oslabení a v závěru výhru zpečetil při power-play hostů trefou do opuštěné pardubické klece.

Jde o váš nejpovedenější vstup do sezony?

Asi jo. Jsem za to moc rád, ale s herní a střeleckou formou se potkal celý náš útok. Proměňujeme šance, což je velký rozdíl oproti minulé sezoně. Letos to jde jak po másle, z čehož plynou body jak pro mě, tak pro kluky z útoku Honzu Eberleho a Petra Kodýtka.

Také Škodovka jede a po další výhře si upevnila vedení v neúplné tabulce.

Vážíme si toho. Vždycky je lepší mít nahráno, ale je třeba jít dál zápas od zápasu. Některé týmy sice hrály teprve čtvrtý utkání, zatímco my osmý, takže kompletní to není, ale koukáme na sebe a snažíme se udělat co nejvíce bodů. Důležité bylo vyhrát zápas hned po restartu v Litvínově. Což se povedlo a těžili jsme z toho i v utkání s Pardubkama. V pátek hrajeme znovu s Vervou a nebereme nic jiného než tři body.

Jak v souboji s Pardubicemi padl váš gól v oslabení, po němž šla Plzeň do trháku 4:1?

Gól je sice veden v oslabení, ale spíš padl při hře ve čtyřech. Mířil jsem na zadní tyč a povedlo se mi to trefit. A jsem za tu branku hrozně rád. Každý gól je důležitý, ale tohle byl možná klíčový moment zápasu. Mohli jsme pak hrát více v klidu a v poslední třetině se při těch několika oslabeních tolik neklepat.

V sezoně šlo už o čtvrtou branku Plzně v oslabení. To asi není náhoda?

Nejspíš ne, také v minulých ročnících jsme s Honzou Eberlem takhle několikrát skórovali. Snažíme se oslabení hrát tak, aby soupeři věděli, že si musí dávat pozor taky na zadní vrátka. Naší prioritou ale zůstává hlavně neinkasovat.

Je těžké se vyhecovat k maximálnímu výkonu, když se zápasy nyní odehrávají bez diváků?

Co k tomu říct, člověk je zvyklý na něco jiného, zvlášť tady v Plzni. Fanoušci vždy reagují na vývoj zápasu, šarvátku či dohrání souboje. A prožíváte to určitě jinak, když je v hale šest tisíc lidí, než takhle. Někde jsem četl něco o nové vakcíně, tak chci být optimistou a věřit, že se vbrzku začneme vracet do běžných kolejí.

Projevilo se, že utkání s Dynamem začínalo až deset minut před půl osmou večer?

Pro mě to problém nebyl. Koneckonců nic lepšího na práci stejně nemám, a když mi řeknou, že hrajeme v jedenáct, jdu do toho. Nicméně den byl dlouhý, vždyť rozbruslení jsme měli už v půl jedenácté. Mírný nezvyk to tedy byl, ale strávil jsem nějaký čas za mořem, kde je to běžné.