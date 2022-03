Měnila se historie. Hokejisté plzeňské Škodovky víc než šest let, devětkrát v řadě, doma v derby s Karlovými Vary vítězili, jenže podesáté selhali. Zápas předposledního kola základní části extraligy prohráli 1:3 a přišli tak o přímý postup do čtvrtfinále play-off.

Z postupové čtyřky Škodovku vytlačily České Budějovice. Plzeň totiž v posledním kole stojí, takže další body nepřidá a musí se začít chystat na ošidné předkolo play-off. V tom mohou Indiáni narazit znovu na Energii, která ziskem tří bodů oživila ještě naději na posun do vyřazovacích bojů.

Pro oba rivaly bylo derby životně důležité. Škodovka hájila pozici v postupovém kvartetu, zatímco třináctá Energie měla stejně daleko do předkola play-off jako do baráže. A od začátku zápasu byla také aktivnější.

Hosté z lázní se dostávali častěji k ohrožení Pavláta v plzeňské bráně, ale selhávali v koncovce. Jako když v přesilovce Koblasa z dorážky už gólmana překonal, jenže puk projel mimo tyče.

Plzeňský fotbalista Chorý věnoval vítězný gól manželce a dceři

V závěru třetiny do toho naplno šlápli i domácí, jenže Lukeše také nepřekonali. Dzierkalsovu teč Kaňákovy rány odklonil karlovarský strážce na tyč.

Ve druhé části se přes čtyři a půl tisícovky diváků už dočkaly gólů. Skóre otevřel v přesilovce po parádní kombinaci domácí Blomstrand. Jenže dravě napadající Energie dělala Škodovce dál problémy.

Sudí hostům odpustili vyhození kotouče mimo hřiště, naopak přísně vyloučili Dzierkalse, ale v přesilovce Černoch ještě šanci na vyrovnání spálil. Energetici však nepolevili a při hře pět na pět po pobídce zpoza branky překvapil Pavláta z úhlu Kohout. Bylo srovnáno.

Ve třetí dvacetiminutovce derby gradovalo a byla to Škodovka, která byla blízko klíčové trefy. Jenže Lukeš se překonával. Když nekrytý Lang pálil nad beton gólmana, Lukeš ještě stihl vytasit lapačku. A záhy znovu lapačkou zkrotil Blomstrandovu střelu zápěstím.

A platilo nedáš, dostaneš.

Karlovarští vyrazili do rychlého protiútoku a v čase 50:20 zaskočil vychladlého Pavláta ranou přes obránce Koblasa. Gólman máchl lapačkou do prázdna a Energie nakročila k vítězství. Plzeňští sice vzápětí hráli přesilovku, ale ani ve své parádní disciplíně si ke gólu nepomohli.

Věřím, že jsme dobře připravení, hlásí trenér Parlásek po vítězné generálce

Oba celky šly na doraz.

Lukeš byl pod palbou, ale odolával. Škodováci museli riskovat, do brejku pláchl T. Rachůnek, ale i Pavlát tým podržel a pokus o bekhendový blafák ustál. Domácí pak v závěru sáhli ke hře bez gólmana a dokonce hráli v šesti na čtyři, jenže výhru Energie potvrdil trefou do opuštěné branky Černoch.

Hlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „První dvě třetiny to byl urputný hokej, nebylo to nic hezkého. Přesto jsme se dostali do vedení a měli únik na 2:0. Ale ve druhé třetině jsme nepůsobili dobře, hru jsme nezvládali, měli spoustu ztrát kolem modrých čar. Hráli jsme strašně složitě. Třetí třetina byla asi z naší strany nejlepší. Začali jsme se víc rvát, ale nevyužili jsme šance a dostali jsme ten gól my. Bohužel to takhle dopadlo.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „V první řadě posílám velikou gratulaci do kabiny, hráči k utkání přistoupili velice dobře. Plzeň hraje v této sezóně výborně a zaslouženě je nahoře v tabulce. My jsme věděli, že nás nečeká nic jednoduchého, navíc v situaci v jaké jsme byli. Brankář Lukeš nám dlouho dával naději udržet se v zápase, domácí měli šance, pomohl nám. Dneska jsme to ubojovali, nebyl z to z naší strany nejhezčí výkon, nicméně jsme byli odměněni a za tři body jsme hrozně šťastní.“

ŠKODA PLZEŇ – ENERGIE KARLOVY VARY 1:3

Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky: 25. Blomstrand (G. Thorell, Bulíř) – 34. Kohout (Černoch), 51. Koblasa (Pulpán), 60. Černoch. Rozhodčí: Lacina, Úlehla – Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Střely na branku: 24:26.

Diváci: 4589.



HC Škoda Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kvasnička, Budík, Hamšík – M. Lang, Mertl, Dzierkals – Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Kodýtek, Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek. Trenéři: Říha a Baďouček.

HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán, Parkkonen – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – Kulich, Hladonik, Vondráček – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.