„V soutěži nenajdete slabého soupeře a my si vážíme všech vítězství,“ pochvaloval si plzeňský kouč Miloš Říha.

Už v první třetině byli jeho svěřenci v Olomouci častěji v útočné fázi a ve 13. minutě je poslal zaslouženě do vedení v přesilovce švédský forvard Blomstrand.

Za Hanáky vyrovnával ve 25. minutě střelou na zadní tyč Knotek, ale ještě ve druhé části si vzali Plzeňští vedení zpět, když ve 34. minutě skóroval Schleiss. Předtím se dvakrát vyznamenal hostující gólman Svoboda.

A hned v úvodu třetího dějství navýšil vedení Škody další švédský útočník Gustaf Thorell. V 51. minutě už pak mladý útočník Přikryl zvyšoval na 4:1 pro Plzeň, olomoucký Navrátil pak sice ještě snížil, ale v poslední minutě pečetil střelou do odkryté branky Bulíř výhru hostů – 2:5.

Domácí zápas s Mladou Boleslaví začíná den před Vánoci od 17.30 hodin.

Do konce roku pak čeká Škodu ještě 28. prosince výjezd do Českých Budějovic a tři dny na to hostí brněnskou Kometu, oba zápasy začínají také v 17.30 hodin.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 25. J. Knotek (Klimek, Kusko), 57. Navrátil (T. Černý) – 13. Blomstrand (Čerešňák, Bulíř), 34. Schleiss (Bulíř, F. Suchý), 41. G. Thorell (Bulíř, Čerešňák), 51. F. Přikryl (M. Lang), 60. Bulíř (F. Suchý). Rozhodčí: Pešina, Obadal – Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 1 000.

Olomouc: Lukáš – A. Rutar, T. Černý, Švrček, Rašner, L. Mareš, Řezníček – V. Tomeček, Krejčí, Michal Kunc – Kusko, J. Knotek, Klimek – Navrátil, P. Kolouch, Strapáč – Burian, Nahodil, Bambula. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: Svoboda – Čerešňák, L. Kaňák, Budík, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, F. Suchý – G. Thorell, Kodýtek, Blomstrand – Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a Říha.