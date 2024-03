"Klatovy byly podle mě to nejlepší, co nás mohlo potkat, protože vím, jaký hokej jsme schopní s nimi hrát. Potvrdilo se, že proti nim je to super hokej. Byly to dva velice vyrovnané zápasy. V prvním utkání jsme měli štěstí, protože zápas jsme srovnali v poslední minutě. Ve druhém zápase jsme také dotahovali ztrátu. Ale druhou polovinu třetí třetiny a prodloužení jsme byli lepším týmem, což nám potvrdilo spoustu lidí včetně soupeře. V prodloužení jsme neproměnili asi tři gólové šance, ale soupeř z první příležitosti rozhodl o postupu," říkal kapitán Domažlic Jakub Faschingbauer, který skončil druhý v kanadském bodování základní části krajské ligy (18 zápasů, 25 gólů a 31 asistencí).

Jaká to byla série?

Super. Jsem přesvědčený o tom, že některé další zápasy play-off takto vypadat nebudou. Nechci sérii s Klatovy příliš chválit, ale doopravdy to byl hokej velké kvality. Navíc oba zápasy měly vysokou diváckou návštěvu, v Domažlicích přišlo kolem 350 lidí a v Klatovech skoro 600. Což je úctyhodná návštěva, které nahrávalo to, že je to derby, protože města jsou od sebe 25 minut. Byla to naprosto férová bitva, žádné nadávky nebo nesmyslné rozbroje mimo hru.

Klatovy hrály minulou sezonu druhou ligu. Byla to jejich výhoda, i když spousta hráčů po sestupu odešla?

Myslím si, že tuto sezonu hrál pouze jeden obránce, který ale ve druhé lize naskakoval jen občas. Vím, že mají kluky z juniorky včetně té plzeňské. Výhoda a síla Klatov byla spíš v tom, že mají vyrovnaný mančaft, tři pětky. O hokej se tam starají dobře. Druhou ligu Klatovy hrály s celým týmem plzeňských kluků, což trochu byla slepá ulička, protože teď hrají play-off krajské ligy klatovští odchovanci a na ně přišlo 600 lidí. Taková návštěva na druhou ligu nechodila.

Po základní části jste skončili pátí. Jak to hodnotíte?

Páté místo je to, na co jsme v sezoně měli. První tři místa pro Nejdek, Rokycany a Třemošná odpovídají krajské lize. Trochu mě mrzí, že jsme neskončili čtvrtí, ale to bychom museli ve vzájemném utkání s Klatovy uhrát alespoň jednu výhru.

Zůstane kádr Domažlic pohromadě?

Zatím jsme se o tom příliš nebavili. Doufám, že jádro mužstva zůstane. Samozřejmě že nějaké změny budou, protože A tým doplní tři nebo čtyři kluci z juniorů.

