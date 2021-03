A hokejisté Škody Plzeň zadání splnili, když odevzdané Berany skolili 7:0, udrželi kontakt s elitní čtyřkou a dvě kola před koncem základní části dál živí naději na přímý postup do čtvrtfinále.

Škodovka po třech měsících s uzdraveným Mertlem v útoku potvrdila v souboji roli favorita. K zisku tří bodů Západočeši nakročili rázně už v první třetině, kterou vyhráli 3:0 a náskok pak jen navyšovali.

Skóre roztočil bombou bez přípravy Gulaš a plzeňský kapitán zvýšil i na 3:0, když brankáře Hufa překonal po parádní křižné přihrávce od Kaňáka. Mezitím puk pod horní zlínskou tyč zavěsil Eberle, který se tak pomstil za předchozí nepotrestaný krosček jednoho ze soupeřů.

Závěr třetiny byl ještě zajímavý. Šanci nejprve v nájezdu spálil domácí Martin Lang, škodováci poté nevyužili přesilovku a po jejím skončení hosté z protiútoku dostali puk do plzeňské sítě. Jenže předtím padající Honejsek zablokoval gólmana Frodla a branka nebyla po konzultaci s videem uznána.

Plzeň pak dál kralovala a po druhé části vedla už pět nula. Gulaš útočil na hattrick, ale neuspěl. V 27. minutě si však Přikryl vychutnal Hufa, když puk po fintě zasunul zblízka mezi gólmanovy betony. A domácí pak bleskově využili přesilovku. Gulašovu přesnou pobídku zúročil ranou z první Kodýtek. .

Hosté sice také stříleli, ale Frodl vše bez problémů likvidoval. Noskovu ránu zkrotil lapačkou a zvlášť zaměstnaný nebyl ani v oslabení.

Hned po druhé pauze přidal šestý gól švédský bek Viktor Lang, šlo o jeho první zásah v plzeňském dresu i v nejvyšší české soutěži. Huf se pak blýskl, když v jasné šanci vychytal Straku.

Zápas i dál spěl k jednoznačné výhře Škodovky. Přesilovkou souhru si zopakovali Gulaš s Kodýtkem, který upravil stav na konečných 7:0. Hrálo se už jen o Frodlovu neprůstřelnost. Gólman si poradil i s Okálovo ranou, celkem kryl 33 ran soupeře a slavil svou třetí nulu v sezoně.

Daleko těžší práce čeká Indiány v pátek. V Hradci Králové se střetnou s dalším adeptem na místenku v elitní čtyřce a znovu platí, že ve hře je udrží jen vítězství.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): „Jsem moc rád, že jsme vyhráli a po delší době jsme sehráli pohodový zápas. V první třetině jsme využili nabídnuté šance, soupeři jsme odskočili a zápas se pro nás vyvíjel dobře. Byli jsme produktivní, padlo hodně branek, ale zároveň jsem rád za nulu Dominika Frodla. Věřím že to klukům pomůže. Stále ale máme před sebou spoustu práce a soustředíme se již na další zápas.“

Robert Svoboda (Zlín): „Výsledek hovoří za vše, my prožíváme nejtěžší období co jsme u A-týmu. Co nám tam vše padá je katastrofa, nicméně to určitě nesnižuje výkon domácího mužstva. Před zápasem jsme si říkali, ať nejsme moc vylučovaní, což se nepovedlo a byli jsme potrestáni.“

HC ŠKODA PLZEŇ – PSG BERANI ZLÍN 7:0

Třetiny: 3:0, 2:0, 2:0. Branky a nahrávky: 7. Gulaš (Budík, Mertl), 9. Eberle (Dočekal), 14. Gulaš (L. Kaňák), 27. Přikryl (L. Kaňák), 28. Kodýtek (Gulaš, Budík), 41. V. Lang (Malát, Budík), 52. Kodýtek (Gulaš, Budík). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Střely na branku: 33:33. Bez diváků.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – Malát, Mertl, Gulaš – Michnáč, Kodýtek, P. Musil – Straka, Kracík, M. Lang – Dočekal, Přikryl, Eberle. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Špaček.

PSG Berani Zlín: Huf – Řezníček, Žižka, M. Novotný, Gazda, Ferenc, Nosek, Suhrada, Hamrlík – Kubiš, Fořt, Vopelka – Okál, Honejsek, Karafiát – Václavek, P. Sedláček, J. Ondráček – Sebera, Chludil. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.